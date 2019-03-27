منظمة الصحة العالمية تدين بشدة مقتل مسعف في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية

وقالت المنظمة في بيان صحفي إن ساجد مزهر أصيب بالرصاص اليوم 27 مارس/آذار الحالي، أثناء توفير الرعاية الصحية للمصابين خلال اشتباكات في مخيم الدهيشة في بيت لحم.

وذكرت المنظمة أن ساجد أصيب في بطنه وتوفي متأثرا بجراحه بعد نقله إلى المستشفى.

وأعرب الدكتور جيرالد روكينشوب رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن حزنه "لهذه الخسارة المأساوية،" مشيرا إلى أن العاملين الصحيين يقدمون الرعاية المهمة وينقذون الأرواح ويجب حمايتهم. وقدم روكينشوب أخلص تعازيه لأسرة ساجد والزملاء في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية.

وفي تغريدة على موقع تويتر، وبعد إدانتها لمقتل ساجد مزهر، شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة حماية العاملين الصحيين والمرضى والمرافق الصحية في جميع الأوقات، وأكدت ضرورة عدم استهداف الرعاية الصحية.