 

منظمة الصحة العالمية تدين بشدة مقتل مسعف في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية

المصدر: أورين زيف / إيرين
أرشيف: متطوع في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يستجيب لاشتباكات في الضفة الغربية.
27 آذار/مارس 2019
السلم والأمن

أدانت منظمة الصحة العالمية بشدة مقتل ساجد مزهر، البالغ من العمر 18 عاما، وهو مسعف كان يعمل مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المنظمة في بيان صحفي إن ساجد مزهر أصيب بالرصاص اليوم 27 مارس/آذار الحالي، أثناء توفير الرعاية الصحية للمصابين خلال اشتباكات في مخيم الدهيشة في بيت لحم.

وذكرت المنظمة أن ساجد أصيب في بطنه وتوفي متأثرا بجراحه بعد نقله إلى المستشفى.

وأعرب الدكتور جيرالد روكينشوب رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن حزنه "لهذه الخسارة المأساوية،" مشيرا إلى أن العاملين الصحيين يقدمون الرعاية المهمة وينقذون الأرواح ويجب حمايتهم. وقدم روكينشوب أخلص تعازيه لأسرة ساجد والزملاء في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية.

وفي تغريدة على موقع تويتر، وبعد إدانتها لمقتل ساجد مزهر، شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة حماية العاملين الصحيين والمرضى والمرافق الصحية في جميع الأوقات، وأكدت ضرورة عدم استهداف الرعاية الصحية.

 

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