منظمة الصحة العالمية تدين بشدة مقتل مسعف في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية

أدانت منظمة الصحة العالمية بشدة مقتل ساجد مزهر، البالغ من العمر 18 عاما، وهو مسعف كان يعمل مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمة في بيان صحفي إن ساجد مزهر أصيب بالرصاص اليوم 27 مارس/آذار الحالي، أثناء توفير الرعاية الصحية للمصابين خلال اشتباكات في مخيم الدهيشة في بيت لحم.
وذكرت المنظمة أن ساجد أصيب في بطنه وتوفي متأثرا بجراحه بعد نقله إلى المستشفى.
وأعرب الدكتور جيرالد روكينشوب رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن حزنه "لهذه الخسارة المأساوية،" مشيرا إلى أن العاملين الصحيين يقدمون الرعاية المهمة وينقذون الأرواح ويجب حمايتهم. وقدم روكينشوب أخلص تعازيه لأسرة ساجد والزملاء في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية.
وفي تغريدة على موقع تويتر، وبعد إدانتها لمقتل ساجد مزهر، شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة حماية العاملين الصحيين والمرضى والمرافق الصحية في جميع الأوقات، وأكدت ضرورة عدم استهداف الرعاية الصحية.
WHO strongly condemns the killing of Sajed Mazher, a first responder working with PMRS in the #WestBank.— WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt1) March 27, 2019
The protection of health workers, patients and health facilities must be respected at all times.
Health care is #NotATarget. https://t.co/DLRYGCVx5N pic.twitter.com/ypMDDmnLBT