انعقاد الاجتماع الثاني للدائرة المستديرة حول الصحراء الغربية يومي الخميس والجمعة

وسيُعقد الاجتماع بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2440، باعتبار ذلك خطوة أخرى على مسار العملية السياسية باتجاه التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفق عليه، يتيح لسكان الصحراء الغربية تقرير المصير.

وذكر المتحدث باسم الأمين العام، في إشعار للصحفيين، أن الاجتماع يهدف إلى أن تبدأ الوفود في النظر في العناصر المطلوبة لبناء حل دائم قائم على التسوية، كما سيكون فرصة للوفود لإعادة بحث القضايا الإقليمية وإجراء النقاش حول كيفية بناء الثقة.

وقد أجرى المبعوث الشخصي مشاورات ثنائية مع الوفود من أجل التحضير لاجتماع المائدة المستديرة. ويأمل هورست كولر، الرئيس الألماني الأسبق، في أن يعزز هذا الاجتماع الدينامية الإيجابية التي أسفر عنها اجتماع المائدة المستديرة الأول في ديسمبر/كانون الأول 2018.