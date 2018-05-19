الأمين العام يتابع التطورات في الصحراء الغربية ويدعو إلى ضبط النفس

ووفقا لبيان منسوب إلى المتحدث باسمه، دعا الأمين العام جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وفقا لقرار مجلس الأمن 2414 (2018) المعتمد في 27 نيسان / أبريل 2018، وذلك للحفاظ على بيئة مؤاتية لاستئناف الحوار تحت رعاية مبعوثه الشخصي هورست كولر.

كما دعا غوتيريش إلى ضرورة عدم اتخاذ أي إجراء قد يشكل تغييراً للوضع القائم.

ويشدد القرار رقم 2414 على ضرورة إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسألة الصحراء الغربية على أساس من التوافق، وعلى أهمية المواءمة بين التركيز الاستراتيجي للبعثة وتوجيه موارد الأمم المتحدة تحقيقا لهذه الغاية.

وأكد القرار ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف إطلاق النار، ودعا الطرفين إلى التقيد التام بتلك الاتفاقات.