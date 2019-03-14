تعيين خولة مطر نائبة للمبعوث الدولي لسوريا

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن خولة مطر تتمتع بمعرفة واسعة بالمنطقة والصراع السوري ومنظومة الأمم المتحدة.

وتشمل خبرتها تولي مناصب نائبة رئيس الفريق الانتقالي لمنظومة التنمية في الأمم المتحدة في نيويورك، ونائبة الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في بيروت، ومديرة مكتب المبعوث الخاص لسوريا في دمشق، والمتحدثة باسم الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا، ومديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة.

وتحمل السيدة خولة مطر شهادة الدكتوراة في علم الاجتماع من جامعة درم بالمملكة المتحدة.

وانتهز الأمين العام الفرصة للإعراب عن امتنانه لرمزي عز الدين رمزي (مصر) لجهوده الهادفة للتوصل إلى سلام في سوريا.