 

تعيين خولة مطر نائبة للمبعوث الدولي لسوريا

UN Photo/Rick Bajornas
أرشيف: الأمين العام (السابق) للأمم المتحدة بان كي مون يقدم جائزة الأمين العام للشجاعة للسيدة خولة مطر.
14 آذار/مارس 2019
شؤون الأمم المتحدة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين السيدة خولة مطر (البحرين) نائبة لمبعوثه الخاص لسوريا خلفا للسيد رمزي عز الدين رمزي.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن خولة مطر تتمتع بمعرفة واسعة بالمنطقة والصراع السوري ومنظومة الأمم المتحدة.

وتشمل خبرتها تولي مناصب نائبة رئيس الفريق الانتقالي لمنظومة التنمية في الأمم المتحدة في نيويورك، ونائبة الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في بيروت، ومديرة مكتب المبعوث الخاص لسوريا في دمشق، والمتحدثة باسم الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا، ومديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة.

وتحمل السيدة خولة مطر شهادة الدكتوراة في علم الاجتماع من جامعة درم بالمملكة المتحدة.

وانتهز الأمين العام الفرصة للإعراب عن امتنانه لرمزي عز الدين رمزي (مصر) لجهوده الهادفة للتوصل إلى سلام في سوريا.

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