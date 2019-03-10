"نائلة والانتفاضة" والناشطات الفلسطينيات، في فعاليات الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة

الفعالية التي استضافتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، تبعها حوار مستفيض مع فريق الفيلم والمخرجة جوليا باشا التي قدمت حياة بطلة الفيلم نائلة وأسرتها، مستعرضة مرورها بتجربة الإجهاض الأولى في المعتقل، وحياة طفلها مجد الذي جمع الاحتلال شمله مع والدته الناشطة سياسيا داخل المعتقل.

ويتابع الفيلم الحياة التي عاشتها الأم الشابة وهي تمارس نشاطها في تنظيم التظاهرات، وهي تحمل ابنها الرضيع أثناء حركة الاعتصامات.

كما يستعرض الفيلم عددا من الشخصيات المؤثرة، مثل السياسية الناشطة زهيرة كمال التي شاركت في فعاليات انتفاضة 1987، وتولت عدة مواقع سياسية، وصارت لاحقا وزيرة شؤون المرأة في السلطة الفلسطينية. وتقول زهيرة كمال ، في حوار مع أخبار الأمم المتحدة إن "الفيلم نفسه يمثل عملا نسويا بامتياز"، وجمع أصوات ناشطات الانتفاضة الأولى مع فريق عمل من النساء أيضا.

UN News/Abdelmonem Makki زهيرة كمال، في حوار مع أخبار الأمم المتحدة

ويحاول الفيلم، حسبما ما قالت منتجته الفلسطينية رولا سلامة، لأخبار الأمم المتحدة، أن يقدم لجمهوره من النساء والرجال توثيقا "لهذه المرحلة التي توفر العديد من الدروس والعبر للأجيال الجديدة من الشباب من الجنسين."

ويستخدم الفيلم أسلوبا متميزا يجمع بين التسجيلية والرؤية الفنية والرسوم المتحركة والصور والتسجيلات العائلية المصورة ومزيج من تقارير من محطات تلفزة دولية، من فترة الحراك الذي كان للنساء فيه حضور لافت ومختلف.

التفاصيل في الحوار الذي أجراه الزميل حافظ خير مع الناشطة زهيرة كمال ومنتجة الفيلم رولا سلامة.

أنشئت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عام 1975 وأسندت إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.