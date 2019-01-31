أعضاء مجلس الأمن يؤكدون الدعم للمبعوث الأممي للصحراء الغربية

31 كانون الثاني/يناير 2019
أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن دعمهم الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية هورست كوللر. ورحبوا بالإحاطة التي قدمها الرئيس الألماني الأسبق كوللر للمجلس، وأكدوا استعدادهم لمواصلة دعمه للوفاء بولايته.
ووفقا لقرار مجلس الأمن 2240، رحب أعضاء مجلس الأمن بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا في مشاورات الطاولة المستديرة في 5 و6 ديسمبر/كانون الأول 2018.
وأشار الأعضاء، في بيان صحفي، إلى التزام الأطراف بالمشاركة في الجولة الثانية في الربع الأول من العام الحالي. وأعربوا عن دعمهم لانخراط الأطراف المستمر والبناء مع المبعوث الشخصي.