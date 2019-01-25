عقب العاصفتين نورما ومريام، مهندسو اليونيفيل يقومون بعمليات تنظيف الثلوج في لبنان

في منطقة شبعا، وبناء على طلب القوات المسلحة اللبنانية، أجرى مهندسو اليونيفيل من الكتيبة الإسبانية ثلاث عمليات تنظيف للثلوج، مما سهل من تحركات دوريات اليونيفيل بالإضافة إلى مرور السكان المحليين.

وشملت إحدى العمليات تنظيف طريق إمداد لخمسة مواقع تابعة للقوات المسلحة اللبنانية في مكان قريب.

وعلى الرغم من الضباب والجليد والظروف الجوية، واصلت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من الهند وكازاخستان القيام بدوريات يومية على الأقدام والمركبات في منطقة شبعا ومناطق أخرى متضررة.