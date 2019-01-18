 

الأمين العام يدين بشدة هجوم بوغوتا ويشدد على ضرورة تقديم الجناة إلى العدالة

Dominic Chavez/World Bank
مدينة بوغوتا في كولومبيا.
18 كانون الثاني/يناير 2019
السلم والأمن

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة التفجير بسيارة ملغومة الذي وقع في أكاديمية للشرطة في مدينة بوغوتا في كولومبيا، وأودى بحياة 20 شخصا على الأقل بحسب الأنباء.

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، أعرب الأمين العام عن تضامنه مع شعب وحكومة كولومبيا في هذا الوقت المأساوي، وقدم تعازيه لأسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
 
وفيما أعلنت السلطات الكولومبية أن لديها أدلة على أن هذا العمل الإرهابي تم إجراؤه من قبل جيش التحرير الوطني، شدد البيان على ضرورة تقديم الجناة إلى العدالة.
 

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