الأمين العام يدين بشدة هجوم بوغوتا ويشدد على ضرورة تقديم الجناة إلى العدالة

وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، أعرب الأمين العام عن تضامنه مع شعب وحكومة كولومبيا في هذا الوقت المأساوي، وقدم تعازيه لأسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.



وفيما أعلنت السلطات الكولومبية أن لديها أدلة على أن هذا العمل الإرهابي تم إجراؤه من قبل جيش التحرير الوطني، شدد البيان على ضرورة تقديم الجناة إلى العدالة.

