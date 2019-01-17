 

تعرض سيارة تابعة للأمم المتحدة لإطلاق نار في الحديدة

UN Photo
الجنرال باتريك كاميرت وفريقه الطليعي في زيارة أولية إلى ميناء الحديدة
17 كانون الثاني/يناير 2019
السلم والأمن

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وأعضاء فريقه سالمون في الحديدة، في اليمن، بعد وقوع حادثة إطلاق نار.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي ذكر المتحدث ستيفان دوجاريك أن كاميرت كان في اجتماع مع ممثلي الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق، وعند مغادرته مع فريقه تعرضت سيارة مصفحة عليها شارة الأمم المتحدة، لإطلاق نيران أسلحة صغيرة.

وأضاف أن الفريق عاد إلى قاعدته بدون وقوع أي حوادث أخرى. وأشار دوجاريك إلى عدم تلقي معلومات عن مصدر إطلاق النار.

وكرر الجنرال كاميرت مناشدته الالتزام بالهدوء وتعزيز وقف إطلاق النار من كل الأطراف من أجل مصلحة جميع اليمنيين.

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