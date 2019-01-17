تعرض سيارة تابعة للأمم المتحدة لإطلاق نار في الحديدة

وفي المؤتمر الصحفي اليومي ذكر المتحدث ستيفان دوجاريك أن كاميرت كان في اجتماع مع ممثلي الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق، وعند مغادرته مع فريقه تعرضت سيارة مصفحة عليها شارة الأمم المتحدة، لإطلاق نيران أسلحة صغيرة.

وأضاف أن الفريق عاد إلى قاعدته بدون وقوع أي حوادث أخرى. وأشار دوجاريك إلى عدم تلقي معلومات عن مصدر إطلاق النار.

وكرر الجنرال كاميرت مناشدته الالتزام بالهدوء وتعزيز وقف إطلاق النار من كل الأطراف من أجل مصلحة جميع اليمنيين.