 

غريفيثس وكاميرت يبحثان مقترحات إعادة انتشار القوات

صور الأمم المتحدة
(من الأرشيف) الاجتماع المشترك للجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة باليمن. 28 ديسمبر 2018.
23 كانون الثاني/يناير 2019
السلم والأمن

بدأ مارتن غريفيثس المبعوث الدولي لليمن، وباتريك كاميرت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار إجراء مناقشات مع القيادة السياسية للحكومة اليمنية وأنصار الله (الحوثيين) بشأن اقتراح كاميرت المتعلق بإعادة انتشار القوات وفق اتـفاق ستوكهولم.

وذكر فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المقترحات ستناقش من قبل ممثلي الجانبين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في اجتماعها المشترك المقبل.

ويزور غريفيثس وكاميرت العاصمة السعودية الرياض اليوم للاجتماع مع مسؤولي الحكومة اليمنية.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة قد أكد أمس، في تغريدة على موقع تويتر، أن الجنرال كاميرت يواصل عمله، بعكس ما رددته بعض التقارير الإعلامية.

 

 وكان الطرفان قد اتفقا، في مشاوراتهما في السويد، على إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.

ووفق اتفاق الحديدة تم إنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة برئاسة الأمم المتحدة.

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اجتماعات مكوكية بين طرفي لجنة تنسيق إعادة الانتشار في اليمن

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السلم والأمن

عقد الجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار القوات لقاءات مكوكية مع ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين من أعضاء اللجنة، بعد تعذر عقد لقاء مشترك الأسبوع الماضي.

 