غريفيثس وكاميرت يبحثان مقترحات إعادة انتشار القوات

وذكر فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المقترحات ستناقش من قبل ممثلي الجانبين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في اجتماعها المشترك المقبل.

ويزور غريفيثس وكاميرت العاصمة السعودية الرياض اليوم للاجتماع مع مسؤولي الحكومة اليمنية.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة قد أكد أمس، في تغريدة على موقع تويتر، أن الجنرال كاميرت يواصل عمله، بعكس ما رددته بعض التقارير الإعلامية.

المتحدث باسم الأمم المتحدة: الجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار يواصل عمله، بعكس ما رددته بعض التقارير الإعلامية.#الحديدة #اليمن https://t.co/p99PAgu5pS — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) January 22, 2019

وكان الطرفان قد اتفقا، في مشاوراتهما في السويد، على إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.

ووفق اتفاق الحديدة تم إنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة برئاسة الأمم المتحدة.