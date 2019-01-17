طبيبة عراقية إيزيدية تداوي جراح الناجيات من أسر داعش

وتقدم نغم نوزت لهؤلاء النساء من أعمار مختلفة دعما نفسيا واجتماعيا، عبر التحدث إليهن، والاستماع إلى ما يعبرن عنه من مشاعر عن التجربة المؤلمة. وقد أنشأت الطبيبة العراقية قبل عامين، منظمة "صناع الأمل للنساء" التي تعمل من خلالها على مساعدة الناجيات من إرهاب داعش.

وتقول الطبيبة نغم إنها كانت تقوم بزيارة الناجيات من داعش في المخيمات التي يقمن فيها الآن، لتمنحهن الدعم الطبي والنفسي. لكنها توضح أنَّ "لعب دور الطبيب لم يكن كافيا" بل هي تسعى "لجعلهن يشعرن بالأمان" وإلى أن" تنال ثقتهن."

وقد قام تنظيم داعش الإرهابي في صيف عام 2014 باختطاف آلاف النساء والفتيات الإيزيديات اللاتي يعشن في شمال العراق. وقد تعرضن للإساءة والتعذيب والاغتصاب المستمر. ومن نجحن في الفرار أو تم تحريرهن لاحقا ما زالن يعانين من الصدمة النفسية والألم الجسدي.

تقول الدكتورة نغم، وهي نفسها إيزيدية، إن مجهوداتها لا تقتصر على نساء مجتمعها الإيزيدي فقط و لكنها تطالب بالحياة الكريمة لكل أبناء وطنها العراق من مختلف الأديان.

في هذه المتابعة المصورة، تزور الطبيبة العراقية نغم نوزت حسن مخيما يضم نساء وفتيات مررن بتجربة الأسر والهروب من تنظيم داعش، لتقدم لهن الدعم الطبي والنفسي.