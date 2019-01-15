فلسطين تتولى رسميا رئاسة مجموعة الـ77 والصين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال إن المبادئ التي أنشئت على أساسها مجموعة البلدان السبعة والسبعين مرتبطة بمبادئ الإجماع الدولي وأهداف الأمم المتحدة، وتشكل أقوى الأعمدة لحماية العالم والمنظومة الدولية المتعددة ومنظومة المجتمع الدولي.

"البشر هم الثروة الحقيقية للأمم، والوصول إلى التنمية الحقيقية والمستدامة تتحقق فقط عندما يتم توسيع الخيارات ليتمكن الأشخاص من المشاركة الكاملة وبحرية في جميع قضاياهم الحياتية. فالتنمية البشرية المستدامة هي تنمية الإنسان وللإنسان وبمشاركته. الحق في التنمية هو حق نسعى إلى تعزيزه إلى جانب حقوق الإنسان المنصوص عليها في مبادئ القانون الدولي وغيرها من المرجعيات والوثائق الأساسية لمجموعة السبعة والسبعين والصين. وفي هذا الصدد يجب علينا ضمان وحماية هذا الحق للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وهنا فإن فلسطين يجب ألا تكون استثناء، نحن أيضا تحت الاحتلال الاستعماري."

وأكد أن دولة فلسطين لن تدخر جهدا لضمان العمل الجماعي للبناء على ما أنجزته المجموعة خلال 55 عاما.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هنأ فلسطين على توليها رئاسة المجموعة.

"أرحب بالرئيس محمود عباس، وأشكره للانضمام لنا كتأكيد واضح على الالتزام القوي من دولة فلسطين بالرئاسة الفعالة لمجموعة السبعة والسبعين والصين."

وأشار الأمين العام إلى تحقيق تقدم مع مجموعة السبعة والسبعين والصين برئاسة مصر خلال عام 2018، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق حول برنامج عمل تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، والاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وشدد غوتيريش على أن عام 2019 سيكون حاسما بالنسبة للجهود المشتركة للقضاء على الفقر وتقليص انعدام المساواة والتحول إلى اقتصاد مستدام أكثر شمولا.

وأشار الأمين العام إلى أن نظام التعددية ما زال يتعرض لضغوط مكثفة من الكثير من الأطراف، مشددا على أن ضرورة عدم أخذ التقدم المحرز باعتباره أمرا مسلما به. وشدد على أهمية الانخراط المستمر والدعم المقدم من مجموعة السبعة والسبعين والصين.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت منح فلسطين حقوقا وامتيازات إضافية وفق قرار اعتمد عام 2018 بأغلبية 146 صوتا، وامتناع 15 عضوا عن التصويت، وتصويت أستراليا وإسرائيل والولايات المتحدة ضد القرار.

يذكر أن مجموعة الـ 77، تضم 134 دولة نامية، من بينها الصين والبرازيل، اللتان حققتا في العقود الأخيرة نجاحا اقتصاديا كبيرا. وقد تم تشكيل المجموعة عام 1964، من قبل 77 دولة، في مؤتمر جنيف للتجارة والتنمية لحماية المصالح المشتركة لدولها الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.