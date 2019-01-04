إحياء اليوم العالمي الأول للغة بريل

ووفق الصفحة الرسمية لليوم العالمي فإن "لغة بريل هي عرض للرموز الأبجدية والرقمية باستخدام ست نقاط يمكن تحسسها باللمس لتمثيل كل حرف وعدد، بما في ذلك الموسيقى والرياضيات والعلوم."

وسميت لغة بريل بهذا الاسم تيمنا باسم مخترعها في القرن التاسع عشر لويس بريل.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، في نوفمبر/تشرين الثاني، قرارا بتخصيص الرابع من يناير من كل عام ليكون يوما عالميا للغة بريل.

تحتفل الأمم المتحدة في 4 يناير/كانون الثاني، وللمرة الأولى، بـ #اليوم_العالمي_للغة_بريل.



حدثونا عن تجربتكم مع #لغة_بريل.https://t.co/18Z5PuObVC pic.twitter.com/CR2qU1nd2N — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) January 3, 2019

مزيد من التفاصيل على الصفحة الرسمية لليوم العالمي للغة بريل.

الكشف عن الذات في غزة

في وقت سابق أعد مراسلنا في غزة تقريرا حول برنامج نفذته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من خلال مركز النور لتأهيل المعاقين بصرياً التابع لها بمدينة غزة لتعليم الأطفال على الأجهزة اللوحية الإلكترونية واستخدامها في المراكز والمدارس التابعة لها.

المشروع الذي حمل عنوان "الكشف عن الذات" استهدف كل الطلبة من الأطفال المعاقين بصرياً الذين يتلقون الخدمات التعليمية لدى مراكز الأونروا، لتعليمهم كيفية استخدام الأجهزة اللوحية (أيباد) وتسليم جهاز لكل طالب وطالبة.

التفاصيل في تقرير مراسلنا في غزة حازم بعلوشة.