الأمم المتحدة تدين الهجوم في مناطق مكتظة بالمدنيين في كابول

وقالت البعثة، في بيان صحفي أصدرته الثلاثاء، أنها تعمل بنشاط للتحقق من المعلومات التي تشير إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، بمن فيهم النساء، في هجوم منسق داخل المكاتب الحكومية وحولها.

من ناحيته، أشار الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان تاداميشي ياماموتو إلى أن "هذه الهجمات تسبب معاناة بشرية لا توصف للأسر الأفغانية،" وقال إن "الأمم المتحدة تدينها بشكل لا لبس فيه، لأنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لمثل هذه الهجمات."

ونيابة عن الأمم المتحدة في أفغانستان، أعرب ياماموتو، الذي يترأس أيضا البعثة هناك، عن تعازيه العميقة لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وشددت الأمم المتحدة على وجوب تقديم منظمي مثل هذه الهجمات ومن يقدمون لهم الدعم إلى العدالة ومحاسبتهم. ودعت الأمم المتحدة مرة أخرى جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، في جميع الأوقات، لحماية المدنيين من الأذى.

كما أكدت الأمم المتحدة تضامنها المستمر مع جميع الأفغان، معربة عن التزامها الثابت بعملية سلام يقودها الأفغانيون لإنهاء الحرب الجارية، وبتمكين الحكومة من تخصيص المزيد من الموارد لحماية جميع مواطنيها من مثل هذه الفظائع.