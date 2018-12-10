الذكرى السبعون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة إليانور روزفلت قامت بدور رئيسي في إعداد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ كانت رئيسة لجنة الصياغة.

"فلنعمل معا نحن أعضاء الأمم المتحدة، مدركين لعيوبنا ونقائصنا، بصدق للارتقاء إلى هذا المستوى السامي."

لجنة تحرير الإعلان ضمت تسعة أشخاص منهم السياسي والدبلوماسي اللبناني شارل مالك الذي كان نائبا للجنة، كما تولى أيضا رئاسة الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

احتفاء بالإعلان، قرأ مسؤولو الأمم المتحدة ومواطنون من مختلف الدول بعض مواده.

المادة الثانية:

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:

"لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحرِيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع. "

المادة السادسة والعشرون:

أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة:

"لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفَر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية.:

المادة السابعة:

ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان:

"الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز."

المادة السادسة عشرة:

"لا يعقَد الزواج إلاَّ برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كامل لا إكراه فيه."

المادة الخامسة عشرة:

"لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. لا يجوز تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته."

المادة الحادية عشرة:

"كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وُفرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه."

المادة الثالثة:

"لكل فرد الحقُّ في الحياة والحرِية وفي الأمان على شخصه."

المادة التاسعة عشرة:

"لكل شخص حق التمتع بحرِية الرأي والتعبير."

المادة الأولى:

"يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء."