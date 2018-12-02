البيان الختامي لمجموعة العشرين يؤكد الالتزام بالعولمة المنصفة ومكافحة تغير المناخ

وقال غوتيريش إن الإعلان ركز على ثلاث رسائل رئيسية: أولا، تأكيد دعم أجندة التنمية المستدامة التي اتفق قادة العالم على تطبيق أهدافها بحلول عام 2030. وتعد الأجندة خطة دولية لضمان العولمة العادلة التي لا تتخلى عن أحد.

ثانيا، أكد قادة مجموعة العشرين على الحاجة لزيادة الطموح في مجال مكافحة تغير المناخ. وأعربوا عن الدعم القوي لتطبيق التعهدات بشأن المساهمات الوطنية المحددة من كل دولة. وقال غوتيريش إن الاتفاق على برنامج عمل باريس في مؤتمر كاتوفيتشي للمناخ COP24 ، الذي يعد دليلا إرشاديا للتطبيق، سيعزز تنفيذ التعهدات بشكل كبير.

ثالثا، أقر قادة مجموعة العشرين بأهمية النهج التعددي في مجال التجارة وإصلاح منظمة التجارة العالمية، وجددوا التزامهم تجاه النظام الدولي القائم على القواعد.

وقال الأمين العام إن الاتفاقات بين قادة مجموعة الدول العشرين، التي تعد مسؤولة عن انبعاث أكبر كمية من غازات الاحتباس الحراري، يمكن أن يساعد في حشد جهود المجتمع الدولي لضمان الفوز في السباق ضد تغير المناخ.

وشدد الأمين العام على ضرورة الفوز في هذا السباق.