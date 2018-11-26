منتدى دولي لتعزيز حقوق الأقليات من عديمي الجنسية

يشارك في المنتدى أكثر من 500 شخص من الحكومات والأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والوكالات الوطنية والإقليمية والمجتمع المدني، لوضع توصيات لحماية وتعزيز حقوق الأقليات بدون الجنسية.

فرناند دي فارينيس مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا الأقليات قال إن انعدام الجنسية، قضية حقوق إنسان تؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات.

وأضاف أن أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم المحرومين من الجنسية، ينتمون إلى الأقليات. وقال الخبير الدولي إن السياسات التمييزية والمتطلبات التعسفية للجنسية وغير ذلك من قضايا حقوق الإنسان، تقع في جوهر أسباب انعدام الجنسية.

وستركز أجندة المنتدى على:

-الأسباب الجذرية وعواقب انعدام الجنسية التي تؤثر على الأقليات. ومنع مشكلة انعدام الجنسية عبر نهج قائم على حقوق الإنسان.

-انعدام الجنسية الناجم عن الصراعات، والتحركات البشرية الإجبارية، والهجرة التي تؤثر على الأقليات.

-الأقليات من النساء والأطفال المتأثرين بانعدام الجنسية، والنهوض بالمساواة بين الجنسين في القوانين الوطنية.

وسيساعد المنتدى، المقرر الخاص في وضع التوصيات لتقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس/آذار.