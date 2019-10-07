غراندي: القومية ومشاعر العداء ضد اللاجئين تهدد جهود الأمم المتحدة لإنهاء حالة انعدام الجنسية

وتشارك في الاجتماع شخصيات رائدة في مجالات الإعلام وحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين ومنعدمي الجنسية للتباحث في التقدم الذي تم إحرازه في مجال مكافحة انعدام الجنسية وتجديد التزامهم بالعمل الحثيث للقضاء على هذه المشكلة. ومن بين الحضور، نائبة الأمين العام أمينة محمد، ونجمة هوليوود سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية كيت بلانشيت.وأشادت السيّدة أمينة محمد بانضمام 15 دولة خلال الأعوام الخمسة الماضية إلى معاهدتين رئيسيتين للقضاء على انعدام الجنسية، كما رحبت بانضمام كل من أنغولا وكمبوديا هذا العام إلى الاتفاقيات. وقالت "إن انعدام الجنسية يجعل الأشخاص غير مرئيين، وغير قادرين على إثبات هويتهم وبهذا يفقدون الحصول على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة." وأضافت محمد أن العالم مليء بالتعقيدات ولكنّ انعدام الجنسية ليس جزءا من هذه التعقيدات، وهي مشكلة يمكن حلها.

أما في كلمتها أمام الحضور، فتساءلت الفنانة كيت بلانشيت "أين يذهب أولئك الأشخاص الذين لا ينتمون إلى أي مكان، منعدمو الجنسية؟ إن منعدمي الجنسية الذين تشرفت بالالتقاء بهم أخبروني أنهم يشعرون بأنهم غير مرئيين." وأضافت بلانشيت أن منعدمي الجنسية غير مرئيين وغير مسموعين. "لحالة انعدام الجنسية آثار مدمّرة على حياة ملايين البشر حول العالم، وقد رأيت ذلك بأمّ عيني كسفيرة للنوايا الحسنة." وحثّت بلانشيت العالم على التحرّك، "من الصعب علينا تخيّل وضعهم لأننا نتعامل مع الجنسية كأمر مسلم به تماما مثل تنفس الهواء."

وفيما يتعلق بمعاناة اللاجئين، أعربت بلانشيت عن ألم يعتصرها جرّاء ما يتعرّض له طالبو اللجوء واللاجئون في بلدها الأم أستراليا وفي العالم أجمع.

معاناة مستمرة لملايين الأشخاص حول العالم

ويُعاني منعدمو الجنسية من التهميش في المجالات الاقتصادية والسياسية وغالبا ما يكونون عرضة للإساءة والاستغلال، كما أنهم في كثير من الحالات يُحرمون من الحق في التعليم والرعاية الصحية والزواج والحصول على شهادة وفاة.

وبحسب تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2014، هناك 10 ملايين شخص على الأقل من عديمي الجنسية في عشرات البلدان المتقدمة والبلدان النامية حول العالم، إلا أن العدد الدقيق غير معروف.

ولا تزال التشريعات التمييزية على أساس نوع الجنس في منطقة الشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم تهدد بخطر انعدام الجنسية. وفي كثير من دول الخليج، يشار إلى هذه المجموعة بـ ”البدون“.

معاناة من المهد إلى اللحد

ومن بين المشاركين في اجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية، فتاة في 26 من عمرها، تُدعى مها مامو، من أصل سوري، ولدت في لبنان لأب وأم من ديانتين مختلفتين ولهذا السبب لم تحصل على الجنسية. وتقول مها إنها لم تدرك معنى مصطلح "انعدام الجنسية" وذلك بسبب انعدام الوعي في هذه القضية وأبعادها، ودعت إلى رفع مستوى الوعي والتحدث عن انعدام الجنسية ونشر قصص المتضررين منها.

للاستماع إلى قصة مها اضغط الرابط التالي:

وبحسب المفوضية السامية، فإن انعدام الجنسية يُوَرث من الآباء إلى الأبناء، فيولد الطفل بدون جنسية ويكبر ويموت بدون جنسية.