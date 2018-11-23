الأمم المتحدة تؤكد دعمها القوي لكولومبيا لجعل السلام مستداما

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان صحفي، أنه وبعد خمسة عقود من القتال تخلى المتمردون عن العنف وتحولوا إلى السياسة، وأجريت انتخابات كانت الأكثر سلمية منذ عشرات السنين، وأنشئت مؤسسات مبتكرة للعدالة الانتقالية، ووضعت خطط عبر المشاركة الواسعة لتمتد التنمية إلى المناطق النائية والمتضررة بالصراع.

وأشار البيان إلى الحاجة للقيام بعمل صعب لتكريس هذه المكاسب المبكرة للسلام. وأعرب الأمين العام عن ثقته في إمكانية تحقيق هذا الهدف عبر جهد متضافر، يضم الحكومة ومؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بدعم من المجتمع الدولي.

وقال البيان الصحفي إن الكولومبيين يمكن أن يعولوا على الدعم القوي من الأمم المتحدة، فيما يعززون كل الجهود الضرورية لجعل السلام مستداما.