صناع التغيير الشباب يحتفلون باليوم العالمي للتسامح، بمقاطع فيديوهات التواصل الاجتماعي

وقد استضافت الأمم المتحدة، بالتعاون مع موقع يوتيوب، عرضا للأفلام والفيديوهات القصيرة من برنامج "يوتيوب للمبدعين من أجل التغيير لعام 2018."

وشارك في تقديم العروض خمسة من المبدعين الشباب، بأسمائهم في التواصل الاجتماعي هم "اسااب ساينس" من كندا "سين .موستسن" من الهند، ماكسيم نويس من المانيا، "إل فريش ليون" من أستراليا و"مها جعفر" من السودان والعراق.

الطلاب الذين تم اختيارهم من بين 750 مشاركا، قدموا عروض الفيديو للتعبير عن دور وسائط الإعلام الجديدة في خلق تأثيرات اجتماعية إيجابية في وقت يتعرض فيه الإنترنت لانتقادات عامة بسبب تأجيج الانقسامات وانعدام الثقة.

السودانية العراقية مها جعفر تحدثت مع أخبار الأمم المتحدة حول تجربتها في إنتاج فيديو تستلهم فيه الهويات المختلفة لبلدها السودان الذي قالت إنها تأمل أن يكون له دور في إحداث تأثير إيجابي حقيقي على العالم.