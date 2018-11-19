الممثل الأممي في العراق يدين التفجير في تكريت ويصفه بأنه عمل شرير

وأعرب السيد كوبيش عن عميق تعاطفه مع أسر الضحايا الذين لقوا حتفهم، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، بحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة في العراق.

وقال الممثل الخاص "إن هذا الاعتداء الجبان خارج مطعم في وسط تكريت هو شر مطلق. إذ ليس له أهداف غير قتل المدنيين ومحاولة تدمير تعافي العراق ومسيرته في السلام بعد سنوات من النزاع."

وأشار إلى أن الإرهابيين يسعون إلى تقويض الأمن وزعزعة الاستقرار في المناطق التي لا تزال تتعافى من آفة الإرهاب، وأضاف أن هدفهم سيفشل بوحدة الشعب العراقي ويقظة قوات الأمن.

كما دعا الممثل الخاص السلطات إلى تركيز كافة الجهود لمكافحة خلايا الإرهابيين النائمة لإحباط أي هجمات مستقبلية ضد المدنيين.