الأمم المتحدة وأولمبياد طوكيو، تعزيز لمساهمة الألعاب في سباق إحراز أهداف التنمية المستدامة

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات الدولية أليسون سميل، التي وقعت اليوم الأربعاء اتفاق التفاهم، إن الاتفاق سيمكِّن الجانبين من التركيز ليس فقط على إنجازات الرياضيين، ولكن أيضا على إدارة حدث الألعاب بطرق مبتكرة ومسؤولة. وقد وقع الرئيس التنفيذي لطوكيو 2020 ، توشيرو موتو الاتفاق نيابة عن اللجنة المنظمة.

وقالت وكيلة الأمين العام إن "هذه فرصة عظيمة لبدء التحدث عن مساهمات أولمبياد طوكيو 2020 في الوصول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والدور الكبير للألعاب الأولمبية في تعزيز السلام والتنمية في كل أنحاء العالم".

وحسب اتفاق التفاهم، ستعمل الأمم المتحدة ومنظمو طوكيو 2020 جنبا إلى جنب لزيادة الوعي العام بالصلات ذات المنفعة المتبادلة بين أهداف التنمية المستدامة والرياضة والأحداث الرياضية في اليابان ودول أخرى، بالإضافة إلى التركيز على جهود ملموسة لتحقيق أهداف محددة.