أكثر من 90% من أطفال العالم يتنفسون هواء ملوثا يعرض صحتهم وتطورهم للخطر

جاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية عشية أول مؤتمر دولي حول تلوث الهواء والصحة.

يفيد التقرير بأن تعرض النساء الحوامل للهواء الملوث يزيد احتمال ولادتهن مبكرا قبل اكتمال فترة الحمل، مما يؤدي إلى ولادة أطفال يقل وزنهم عن المعدل الطبيعي. كما يؤثر تلوث الهواء على تطور مخ الأطفال وقدرتهم على الإدراك ويمكن أن يتسبب في الإصابة بالربو والسرطان.

ووفق التقرير فإن الأطفال الذين يتعرضون لمستويات عالية من تلوث الهواء يمكن أن يصابوا بأمراض مزمنة مثل أمراض الأوعية الدموية في وقت لاحق من حياتهم.

وأثناء عرض التقرير في مؤتمر صحفي بجنيف، سلطت الخبيرة في تلوث الهواء بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة ماري برون دريس، الضوء على آثار التعرض للهواء الملوث على البشر من فترة الحمل حتى المراهقة. وقالت:

"الأطفال أكثر عرضة بشكل خاص لتلوث الهواء، فهم يعيشون أقرب إلى الأرض حيث تتركز بعض ملوثات الهواء هذه. كما أنهم يتنفسون تقريبا بسرعة أكبر تقدر بضعف ما يتنفسه البالغون، أي أنهم يتنفسون هواء أكثر. كما أن العديد من آليات الترشيح وطرق التخلص من هذه الملوثات لم تتطور بعد لدى الصغار. وهم أيضا يتنفسون أكثر من خلال فمهم وليس أنوفهم، لذلك تصل الجزيئات الأكبر من الملوثات إلى الأجسام والرئتين."

أما الدكتورة ماريا نيرا، مديرة إدارة الصحة العامة بالمنظمة، فتطرقت إلى عواقب التعرض للهواء الملوث أثناء فترة الحمل، قائلة:

"التعرض لتلوث الهواء أثناء الحمل له عواقب وخيمة يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية في الولادة، حيث يمكن أن يؤدي إلى إنجاب أطفال ناقصي الوزن. بالإضافة إلى ذلك، سيؤثر التعرض للهواء الملوث على نمو الأطفال العصبي والحركي."

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس قال إن الهواء الملوث يسمم الأطفال ويدمر حياتهم. وشدد على أن ذلك الأمر غير مقبول.

ويفسر التقرير سبب تعرض الأطفال لآثار تلوث الهواء أكثر من البالغين، بأنهم يتنفسون بشكل أسرع فتمتص أجسادهم الملوثات بصورة أكبر.

وفي تغريدة على موقع تويتر نشرت منظمة الصحة العالمية رابطا لصحفة إلكترونية يمكن من خلالها التعرف على نسبة التلوث في المنطقة التي يقطن بها الشخص.

قالت المنظمة في التغريدة إن المدن والقرى بأنحاء العالم تشهد تلوثا في الهواء يزيد عن المعدلات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية لجودة الهواء.