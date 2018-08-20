الأمم المتحدة تدين اعتداءات الميليشيات ضد المؤسسات السيادية في ليبيا

وأضافت البعثة، في بيان صحفي، أن التدخل في عمل المؤسسات ذات السيادة وفي ثروة ليبيا، هو أمر خطير يتعين أن يتوقف على الفور.

1/2 تدين البعثة بشدة تدخل الميليشيات وارتكاب الأعمال الإجرامية ضد المؤسسات السيادية التي تعمل من أجل مصلحة #ليبيا وشعبها، وتدعو #حكومة_الوفاق_الوطني إلى مقاضاة المسؤولين عنها pic.twitter.com/nERK5Bpsox — UNSMIL (@UNSMILibya) August 19, 2018

ودعت البعثة حكومة الوفاق الوطني إلى اتخاذ كل الخطوات الضرورية لمقاضاة المسؤولين عن تلك الأعمال الإجرامية. وقالت إن الأمم المتحدة ستقدم تقاريرها إلى المجتمع الدولي وستعمل مع كل السلطات المختصة للتحقيق في إمكانية فرض عقوبات ضد من يتدخلون أو يهددون العمليات التي تضطلع بها أي مؤسسة سيادية تعمل لصالح ليبيا وشعبها.

تجدر الإشارة إلى أن الأعمال العدائية في ليبيا خلال العام الحالي قد أدت إلى مصرع ما لا يقل عن 130 مدنيا وإصابة الكثيرين.