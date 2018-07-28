الأمين العام يدعو إلى ضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة في مالي

ودعا أنطونيو غوتيريش جميع الماليين إلى الحفاظ على المسار السلمي، وبالتالي ضمان أن تكون الانتخابات احتفاء مهما بالديمقراطية.

وحث أمين عام الأمم المتحدة كل الأطراف السياسية في مالي على الالتزام بأن تكون العملية الانتخابية سلمية وحرة وشفافة، وحل أي خلافات محتملة عبر المؤسسات الملائمة بما يتوافق مع القانون.

وشدد غوتيريش على ضرورة ضمان أن يسود السلام والمصالحة لجميع الماليين، بغض النظر عن نتائج الانتخابات.

وجدد الأمين العام التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم العملية الانتخابية في مالي.