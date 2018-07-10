المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: وفاة نحو 150 شخصا بسبب الفيضانات في اليابان

وفي تصريحات صحفية في جنيف، قالت كلير نوليس، المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية:

"تعد اليابان واحدة من أفضل البلدان استعدادا في العالم، فيما يتعلق بالحد والاستجابة للكوارث، فهي مجهزة بشكل جيد للغاية، وبالتالي فإن حجم الخسائر الكبير والدمار الذي نشهده الآن هو في الواقع مؤشر على مدى ضخامة هذا الأمر وقوته وحجم هطول الأمطار في فترة قصيرة من الزمن".

إنقاذ أشبال كرة القدم في تايلاند

أما فيما يتعلق بجهود إنقاذ أفراد فريق كرة القدم التايلندي الذين كانوا عالقين في مجمع للكهوف في تايلاند، فقالت نوليس إن الأمطار الغزيرة لم تعرقل جهود إنقاذ أفراد الفريق ومدربهم والذين أمضوا أكثر من أسبوعين داخل مجمع الكهوف، وسط تقارير تشير إلى تمكن فريق من الغواصين المتخصصين من إنقاذهم جميعا.

الإعصار ماريا في تايوان

أما فيما يتعلق بالوضع في تايوان، فقالت نوليس إن العاصفة وضعت البلاد في وضع "مغلق،" مشيرة إلى تطور إعصار ماريا إلى عاصفة من الدرجة الخامسة، في وقت أصدرت فيه إدارة الأرصاد الجوية الصينية تنبيها باللون الأحمر وحشدت جميع فرق الاستجابة للطوارئ التابعة لها.

ارتفاع غير مسبوق في الحرارة بالولايات المتحدة

أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد شهد الساحل الغربي للبلاد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة في وسط مدينة لوس أنجلوس حيث بلغت درجة الحرارة في بعض المناطق 48.9 درجة مئوية، بحسب المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

بالنسبة إلى أوربا، قالت نوليس إن المركز الإقليمي لمراقبة المناخ ومقره ألمانيا كان قد توقع "استمرار حالة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وسط تحذيرات يومية من حدوث حرائق الغابات، وهو أمر غير معتاد الحدوث في وقت مبكر من العام.

وقالت نوليس إنه وعلى الرغم من أنه لا يمكن ربط ظاهرة تغير المناخ بحدث معين، لكن أنماط الطقس الحالية "متسقة" مع هذه الظاهرة، مستشهدة "بالحرارة الشديدة والمستمرة والأمطار الغزيرة".