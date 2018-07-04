أمينة محمد نائبة الأمين العام: لا سلام بدون عدالة في جنوب السودان

وفي مؤتمر صحفي في العاصمة جوبا، رحبت أمينة محمد باتفاق الخرطوم بين رئيس جنوب السودان سالفا كير ونائبة الأسبق رياك مشار، وقالت إن نجاح اتفاق السلام يعتمد على شمول جميع الأطراف، وتعزيز الشرطة والنظام القضائي وتحسين الخدمات العامة.

وشددت أمينة محمد، التي زارت جنوب السودان برفقة عدد من كبار مسؤولات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، على ضرورة التصدي لجرائم الاغتصاب وقالت إن حتى تعرض امرأة واحدة للعنف يعد رقما كبيرا للغاية يتعين التصدي له.

ودعت نائبة الأمين العام إلى إبقاء الأمل حيا، وقالت إن الكثير يمكن أن يتحقق في جنوب السودان بفضل شعبه على الرغم من التحديات.

جاءت زيارة نائبة الأمين العام قبيل أيام من احتفال جنوب السودان باستقلاله، حيث أصبح في التاسع من يوليو عام 2011 أحدث دولة في العالم. إلا أن البلاد وقعت في أتون صراع مدمر بعد ذلك بقليل أدى إلى قتل وإصابة وتشريد المدنيين ووقوع المجاعة في أجزاء منها.

وفي مخيم تابع للأمم المتحدة في مدينة واو في شمال البلاد، تحدثت أمينة محمد مع النازحات المتأثرات بالعنف القائم على نوع الجنس، متعهدة بألّا تتخلى هي وغيرها من كبار القيادات النسائية في المجتمع الدولي عن الأمل في إحلال السلام هناك. وحثت نائبة الأمين العام نساء جنوب السودان على عدم التخلي عن أحلامهن من أجل السلام.