انتخاب أول امرأة من أمريكا اللاتينية لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

وتعهدت إسبينوزا، التي ستباشر مهامها رسميا من بداية أيلول/ سبتمبر القادم، بتكريس انتخابها لكل النساء في العالم اللواتي يشاركن في السياسة. وأضافت:

"أود أن أهدي هذه الانتخابات وهذا الانتصار إلى جميع النساء، وبالأخص إلى النساء العاملات في مجال السياسة في كل دول العالم. التزامي هو وسيكون الالتقاء بالنساء والفتيات، وخاصة أولئك اللواتي يتعرضن لهجمات سياسية كل يوم، خاصة التمييز على أساس نوع الجنس. إهدائي يذهب أيضا إلى للنساء والفتيات ضحايا العنف حول العالم. أعتقد أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء هما من المهام الأساسية للمجتمع الدولي والأمم المتحدة."

وأشادت بشكل خاص بـ "النساء اللواتي يكافحن كل يوم للوصول إلى وظائف في ظل ظروف متساوية، والفتيات والمراهقين الذين يطمحون إلى الحصول على تعليم جيد."

وانتخبت ماريا إسبينوزا بأغلبية 128 صوتاً أمام منافستها، سفيرة هندوراس في الأمم المتحدة، ماري إليزابيث، التي حصلت على 62 صوتاً.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها الانتخابات بعد إجراء حوار تفاعلي بين المرشحين تمكنوا خلالها من تقديم رؤية عامة لما ستكون عليه ولايتهم.

انتخاب ماريا إسبينوزا سيعزز التكافؤ بين الجنسين

UN Photo/Loey Felipe ماريا فرناندا هي المرأة الرابعة فقط في تاريخ الأمم المتحدة التي تتولى منصب رئيس الجمعية العامة، وهي الهيئة الرئيسية للتداول وصنع القرار في الأمم المتحدة. تشغل أيضا وزير خارجية الإكوادور.

وقد هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ماريا إسبينوزا قائلا "باعتبارها أول امرأة إكوادورية تمثّل بلادها في الأمم المتحدة في نيويورك وفي جنيف، فإن معرفتها المباشرة بقضايا مثل النساء أو السكان الأصليين أو تغير المناخ سيعمل على دفع المنظمة إلى الأمام في هذه المسائل."

كما أعرب الأمين العام عن قناعته بأن انتخابها سيعزز التكافؤ بين الجنسين.