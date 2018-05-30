مشاعر عبد الله: حفظة السلام يعملون سويا لجعل العالم مكاناً أفضل للعيش فيه

30 آيار/مايو 2018
بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام، الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار (70 عاما من الخدمة والتضحية)، أجرت الزميلة كلثوم أحمد محمد من إذاعة بعثة اليوناميد مقابلة مع عدد من حفظة السلام من أجل تسليط الضوء على خدمتهم وتضحيتهم.
كلثوم التقت بمشاعر عبد الله آدم جاه الدين، التي تعمل مساعدة في قسم حقوق الإنسان في بعثة اليوناميد. وتحدثت مشاعر عن حبها للعمل التطوعي، وكيف أنها بدأت فيه منذ أن كانت طالبة وشاركت في بعض المنظمات في الخرطوم.
وتحدثت مشاعر عن التحديات التي واجهتها وعن تنفيذها مشروع إنشاء روضة للأطفال في إحدى القرى القريبة من شمال دارفور وكيف تمكنت من تنفيذ هذا المشروع.
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