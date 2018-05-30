مشاعر عبد الله: حفظة السلام يعملون سويا لجعل العالم مكاناً أفضل للعيش فيه

كلثوم التقت بمشاعر عبد الله آدم جاه الدين، التي تعمل مساعدة في قسم حقوق الإنسان في بعثة اليوناميد. وتحدثت مشاعر عن حبها للعمل التطوعي، وكيف أنها بدأت فيه منذ أن كانت طالبة وشاركت في بعض المنظمات في الخرطوم.

وتحدثت مشاعر عن التحديات التي واجهتها وعن تنفيذها مشروع إنشاء روضة للأطفال في إحدى القرى القريبة من شمال دارفور وكيف تمكنت من تنفيذ هذا المشروع.

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