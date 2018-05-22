في يوم التنوع البيولوجي، غوتيريش يشدد على أهمية ثراء التنوع للحياة على الأرض

وبمناسبة اليوم الدولي للتنوع البيولوجي، الذي تحييه الأمم المتحدة في الـ 22 من أيار / مايو من كل عام، أكد الأمين العام على أهمية حماية واستعادة وضمان الوصول إلى النظم الإيكولوجية من أجل القضاء على الفقر المدقع والجوع، وهما هدفان رئيسيان من أهداف التنمية المستدامة.

وللتخفيف من حدة تغير المناخ، ينبغي الحد من إزالة الغابات وتدهور الأراضي، فضلا عن تعزيز مخزونات الكربون في الغابات والأراضي الجافة والمراعي والأراضي الزراعية، كما قال الأمين العام.

وتابع السيد غوتيريش قائلا إن على الرغم من معرفتنا بالفوائد الكثيرة للتنوع البيولوجي، يستمر التنوع البيولوجي في الانخفاض عالميا.

وأوضح الأمين العام أن الدول الأطراف في الاتفاقية ستبدأ هذا العام العمل على خطة عمل جديدة لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي بحلول عام 2050. وشدد على أن "العالم بأسره بحاجة إلى الانضمام إلى هذه الجهود،" داعيا الحكومات والشركات والناس في كل مكان إلى حماية الطبيعة التي تدعمنا.

يذكر أن الاحتفال هذا العام يأتي بعد مرور 25 عاما على دخول اتفاقية التنوع البيولوجي حيز التنفيذ، ويسلط الضوء على الإنجازات التي تم إحرازها في هذا الصدد وجهود حماية التنوع البيولوجي على المستويين الوطني والعالمي.