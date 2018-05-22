زيد: حقوق الإنسان لم تعد ذات أولوية بل أمرا منبوذا

وأضاف مفوض حقوق الإنسان، في المؤتمر الدولي للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفيينا، أن الفظائع التي وقعت في يوغوسلافيا السابقة قد أرست قواعد حقوق الإنسان في حقبة ما بعد الحرب الباردة، وشكلت معالم إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدا في 25 حزيران / يونيه 1993.

وقال زيد "يتم مهاجمة شرعية مبادئ حقوق الإنسان. ممارسة قواعد حقوق الإنسان في تراجع. هنا في أوروبا، أصبحت الأحزاب العرقية والشعبية في تصاعد في العديد من البلدان، حيث تغذي الكراهية وتترك جراحا غائرة تقسم مجتمعاتها انقسامات عميقة."

وفي إشارة إلى النمسا، أضاف المفوض السامي "في هذا البلد، الذي يجب أن يكون أكثر من غيره على دراية بمخاطر الخطابات المسببة للانقسامات العرقية، صدرت بيانات كاذبة وحارقة تتناقض بشكل أساسي مع إعلان فيينا."

ودعا زيد إلى استغلال هذه الذكرى السنوية لحشد الجهود الدولية لمناصرة ما يمثله إعلان فيينا. وقال، "إننا بحاجة إلى توضيح أهمية حقوق الإنسان الحيوية للحياة اليومية والمستقبل العالمي لإخواننا من البشر... إننا بحاجة إلى ردع الكارهين والمدمرين والانعزاليين والقوميين العرقيين. إننا بحاجة إلى المضي قدما بتحد لضمان أن تكمل هذه الحقوق غير القابلة للتجزئة، هذه الحقوق العالمية والمترابطة، بعضها البعض لتشكل عالما يعمه الرفاه والسلامة."