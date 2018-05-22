الأمم المتحدة: الرعاية الصحية في ليبيا تقع في دائرة الهجوم

الدكتور غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس البعثة قال إن "هذه الهجمات انتهاك كبير للقانون الدولي وتجاهل مأساوي لإنسانيتنا المشتركة. ففي كثير من الأحيان، ليس هناك احترام للمرضى ولا حرمة لقدمي الرعاية. يجب أن ينتهي ذلك".

من جهته قال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إن "تهديد الأطباء باستخدام السلاح والاعتداء على المرافق الطبية ومنع المرضى والجرحى من تلقي العلاج في الوقت المناسب سلوك مخجل للغاية، حيث يسبب الضرر لبعض الأشخاص الأكثر ضعفا في ليبيا وللعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين لديهم القدرة على مساعدتهم،" مضيفا أن "تعمّد توجيه الاعتداءات ضد المرافق الطبية والعاملين فيها أو القتل العمد أو إيذاء المرضى أو الجرحى قد يشكل جرائم حرب".

وتناشد الوثيقة جميع أطراف النزاع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة عند القيام بتخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية بغية منع، أو على الأقل تقليل، تأثير الأعمال العدائية على المرافق الطبية والعاملين فيها. كما تدعو حكومة الوفاق الوطني إلى وضع وتنفيذ تدابير فعالة لمنع أعمال العنف والاعتداءات والتهديدات ضد مقدمي الرعاية الصحية والتصدي لها وضمان المساءلة عن مثل هذه الاعتداءات".

وتستند الاستنتاجات الواردة في الوثيقة بشكل أساسي إلى شهادات من مجموعة من المصادر، بينها طواقم المستشفيات والمرضى والعاملين في المجال الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.