العراق: بعثة الأمم المتحدة تدعو المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة الدولية والسماح للحكومة بالاستمرار في عملها

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، قال المتحدث الرسمي ستيفان دوجاريك ردّا على سؤال إن المبعوثة الخاصة – السيدة جينين هينيس-بلاسخارت - في بغداد وتواصل عملها واتصالاتها.

ان منع العنف وسفك الدماء واجب اخلاقي على كافة الأطراف. pic.twitter.com/fZNsnQC8ES — Jeanine Hennis (@JeanineHennis) August 29, 2022

وأشار إلى بيان بعثة يونامي الذي حثّت فيه المتظاهرين على إخلاء كافة المباني الحكومية والسماح للحكومة بالاستمرار في مسؤولياتها بإدارة الدولة خدمة لشعب العراق.

وأضاف البيان أن التطورات اليوم تصعيد بالغ الخطورة، ويجب على مؤسسات الدولة العمل دون عوائق خدمة لشعب العراق في كافة الظروف وفي جميع الأوقات.

وشددت البعثة على أن احترام النظام الدستوري أمر ضروري.

اللجوء إلى الحوار

وحثت يونامي الجميع على الاستمرار في السلمية والتعاون مع قوات الأمن والإحجام عن الأعمال التي قد تؤدي إلى سلسلة أحداث لا يمكن إيقافها.

كما تدعو البعثة كافة الأطراف (السياسية) للعمل نحو تهدئة التوترات واللجوء إلى الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات.

وقال البيان إنه "لا يمكن أن يكون العراقيون رهائن لوضع لا يمكن توقعه ولا يمكن تحمّله. إن بقاء الدولة ذاته على المحك."

وكانت البعثة قد أكدت في وقت سابق هذا الشهر أن الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية، "ولا يقل أهمية عن ذلك التأكيد على الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة."

ودعت في تغريدة على تويتر إلى ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة دون عوائق لخدمة الشعب العراقي، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى.