فيضانات السودان تودي بحياة العشرات وتشرّد أكثر من 136 ألف شخص

وقال مكتب الأوتشا في بيان، إنه بحسب إحصاء أصدره المجلس الوطني للدفاع المدني في 13 آب/أغسطس، "لقي 52 شخصا حتفهم وأصيب 25 آخرون منذ بداية موسم الأمطار."

وأكثر الولايات تضررا هي وسط دارفور (38,390 نسمة) وجنوب دارفور (28,730) والنيل (15,720) وغرب دارفور (15,500) والنيل الأبيض (13,920).

وتشمل المقاطعات الأخرى التي تأثرت، غرب كردفان (5,860 نسمة) وجنوب كردفان (5,770) وشمال كردفان (4,410) وشرق دارفور (3,650) وسنار (3,160).

قد يتأثر أكثر من 460,000 شخص بالفيضانات

مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، تضاعف عدد السكان والمحليات المتضررة هذا العام.

في عام 2022، قد يتأثر أكثر من 460,000 شخص بالفيضانات، وفقا لخطة الاستجابة لحالات الطوارئ في السودان لعام 2022.

وتضررت المباني العامة والشركات والأراضي الزراعية. ودمرت الأمطار الغزيرة والفيضانات حوالي 8,900 منزل وألحقت أضرارا بـ 20,600 منزل في 12 ولاية.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بأن الفيضانات أثرت على 238 مرفقا صحيا، كما تضرر أو جُرف 1,560 مصدرا للمياه وأكثر من 1,500 مرحاض.

في عام 2021، تأثر حوالي 314,500 شخص في جميع أنحاء السودان، بينما تأثر بين عامي 2017 و2021 في المتوسط 388,600 شخص سنويا.

عادة ما يتعرّض السودان لأمطار غزيرة بين أيار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر، وغالبا ما يواجه فيضانات شديدة في مثل هذا الوقت من العام. بينما يبدأ موسم الأمطار في السودان عادة في حزيران/يونيو ويستمر حتى أيلول/سبتمبر، مع مراقبة ذروة هطول الأمطار والفيضانات بين آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر.