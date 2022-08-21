برنامج الأغذية العالمي يقترح عليكم سبع طرق للانخراط في العمل المناخي

تناولوا المنتجات المحلية

غالباً ما يتم نقل الطعام في جميع أنحاء العالم لإحضاره إلى أطباقنا - مما ينتج في طريقه الكثير من الانبعاثات. ويعد تناول الطعام المنتج محلياً طريقة رائعة لتقليل التأثير البيئي ودعم الشركات الصغيرة في مجتمعاتكم. بل من الأفضل أن تكونوا قادرين على تناول نظام غذائي متنوع من الأطعمة المختلفة التي تعتمد إلى حد كبير على النباتات.

Photo: WFP/Sayed Asif Mahmud تعبئة الباذنجان في بنغلاديش

استمعوا إلى الأخبار الإيجابية

بالطبع، من المهم مواكبة الأحداث حول العالم، ولكن في بعض الأحيان نحتاج فقط إلى سماع شيء إيجابي يلهمنا لنعمل. هناك بعض المدونات الصوتية الرائعة وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ووكالات أنباء تقدم أخباراً إيجابية عن المناخ.

Photo: WFP مزارعة من أصحاب الحيازات الصغيرة في سيراليون تزرع الخضروات لبرنامج التغذية المدرسية المحلي

أعيدوا النظر في سفركم

يعد قطاع النقل من المساهمين الرئيسيين في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية. حيثما أمكن، حاولوا استخدام وسائل نقل مستدامة كالقطارات أو الدراجات. يمكنكم أيضا محاولة استكشاف أماكن ما في مناطقكم المحلية بدلاً من القيام برحلة جوية طويلة.

Photo: WFP/Nick Sells طالبة تقود دراجتها إلى المنزل من المدرسة في كمبوديا.

التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والصيانة

دائماً ما يتم تشجيعكم على إعادة التدوير. وفي حين أن إعادة التدوير أفضل من رمي الأشياء في القمامة، يجب أن نحاول أولاً تقليل ما نستهلكه في المقام الأول. وتساهم الملابس والإلكترونيات والعديد من الأشياء التي نستخدمها يوميا في الانبعاثات والهدر أثناء عملية الإنتاج وكذلك عند نقلها إلى متاجرنا ومنازلنا. حاولوا أن تشتروا كمية أقل أو أشياء مستعملة؛ وقوموا بتصليح ما تمتلكونه إذا استطعتم؛ وكحل أخير أعيدوا التدوير.

Photo: WFP الزراعة الحساسة للتغذية من خلال حدائق مجتمعية وفردية في مدغشقر

انضموا إلى مجموعات عمل محلية

يمكن أن تساهم مقابلة أشخاص آخرين يهتمون بالعمل المناخي في إلهامكم بالانخراط في العمل الماخي. ماذا لو انضممتم إلى مجموعات في مناطقكم المحلية تتخذ إجراءات لمكافحة تغير المناخ؟ إذا لم تتمكنوا من العثور على واحدة، فلماذا لا تبدأوها أنتم بأنفسكم؟!

Photo: WFP/Fredrik Lerneryd موظف لدى برنامج الأغذية العالمي يلتقي بأحد المشاركين في مشروع للصمود في كينيا

راسلوا المسؤولين المحليين

من المهم إخبار قادتنا أننا بحاجة إلى معالجة حالة الطوارئ المناخية. إذا كانوا يعرفون أن المجتمع مهتم بهذه القضية، فمن المرجح أن يغيروا السياسة ويحدثوا التغيير الذي نحتاجه. يمكنك إرسال بريد إلكتروني إليهم أو حتى الاجتماع بهم.

Photo: WFP/Lina Al Qassab تلاميذ المدارس في سوريا

روجوا للقضية!

تحدثوا إلى عائلتكم وأصدقائكم وشجعوهم على اتخاذ إجراء لمكافحة التغير المناخي. كلما زاد فهمنا لهذه المشكلة وكيفية معالجتها، كانت لدينا فرصة أفضل لحماية الناس والكوكب على حد سواء.

