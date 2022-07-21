العراق: الأمين العام يدين القصف المدفعي المميت بمحافظة دهوك بإقليم كردستان ويدعو إلى إجراء تحقيق سريع وشامل

وبحسب ما أفيد أسفر الحادث عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 23 آخرين.

وفي وقت لاحق من مساء اليوم، أصدرت اليونيسف بيانا أوضحت فيه أن 3 أطفال على الأقل قتلوا فيما أصيب عدد آخر بجروح في #زاخو



ووصفت ممثلة اليونيسف @UNICEFinArabic في #العراق ذلك بأنه "دليل قاطع على ضرورة وقف استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان"https://t.co/E9pYXDW8vg pic.twitter.com/juhHBUCLQh — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) July 20, 2022

جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه صادر مساء يوم الخميس بتوقيت نيويورك.

وفي البيان دعا الأمين العام إلى "إجراء تحقيق سريع وشامل في الحادث لتحديد الملابسات المحيطة بالهجوم ولضمان المساءلة."



كما تقدم بخالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

ضرورة وقف الهجمات على المناطق المأهولة بالسكان

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) قد أدانت أمس بشدة القصف الدامي بالمدفعية الذي وقع يوم الأربعاء في منطقة زاخو بمحافظة دهوك.

وفي بيان، قالت بعثة يونامي إن "المدنيين - مرة أخرى – يعانون من الآثار العشوائية للأسلحة المتفجرة، مذكرة أنه "بموجب القانون الدولي، لا ينبغي أن تكون الهجمات موجهة ضد السكان المدنيين، ودعت إلى إجراء تحقيق شامل لتحديد الظروف المحيطة بالهجوم"، ومؤكدة على وجوب احترام سيادة جمهورية العراق وسلامته الإقليمية في كل الأوقات.

وبدورها أدنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) القصف موضحة أن ثلاثة أطفال على الأقل قتلوا فيما أصيب عدد آخر بجروح في زاخو.

وفي بيان صادر مساء أمس الأربعاء، قالت ممثلة اليونيسف في العراق السيدة شيما سناغوبتا، إن "هذا دليل قاطع على ضرورة وقف استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان."

وقالت: "لا ينبغي أبدا أن يكون الوقوع ضحية للعنف أو مشاهدته أو الخوف من حدوثه جزءا من تجربة أي طفل."

وفي هذا السياق دعت اليونيسف جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية الأطفال في جميع الأوقات ودون تأخير.