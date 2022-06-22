الحائز على جائزة نوبل للسلام دميتري موراتوف: "في بعض الأحيان يمكن للبشرية أن تتحد وتظهر التضامن"

قال رئيس تحرير خدمة الأخبار الروسية المستقلة، نوفايا غازيتا - التي أغلقها الكرملين في مارس / آذار بعد قيود جديدة واسعة على الصحفيين في أعقاب الغزو الأوكراني - إنه وزملاؤه اختاروا منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لتكون أفضل منظمة غير حكومية لضمان وصول الأموال إلى جميع الأطفال الأوكرانيين المحتاجين.

هذا هو ما نحتاج إليه

وفي حوار مع القسم الروسي من أخبار الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، عقب المزاد، قال السيد موراتوف إن اليونيسف منظمة لا تؤذي على الإطلاق. "لديها مهنيون ممتازون، وبرامج، وتقدم تقارير عما تقوم به في الميدان والطريقة التي تنفذ بها (تلك البرامج) - وهذا ما نحتاجه."

© UNICEF/Lviv Territorial Medical Union Hospital كانت أم وتوأمها البالغان من العمر 11 عاما من بين الأشخاص الذين وقعوا في مأساة محطة سكة حديد كراماتورسك في أوكرانيا عندما أصابها صاروخ وجرح المئات الذين كانوا يفرون من الصراع

وأوضح أنه كتب لليونيسف رسالة، وحصل على رد منها-إنها بحوزتي. كان من المهم بالنسبة لي أن تؤكد اليونيسف أن الأموال ستذهب إلى جميع البلدان المتاخمة لأوكرانيا، حيث يوجد اللاجئون - دون استثناء ".

وقال إنه يأمل في أن يستفيد الأطفال الأوكرانيون الموجودون الآن في روسيا: "هناك أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ في روسيا، وربما أقل قليلاً. لذلك، [اخترنا] اليونيسف، التي لديها مثل هذه الفرص، والتي تفهم جيدا أنها ليست مهمة سياسية، بل مهمة إنسانية".

وكان الروسي ديمتري موراتوف قد حاز على ميدالية نوبل الذهبية في تشرين الأول/أكتوبر 2021، إلى جانب الصحفية الفلبينية ماريا ريسا- تقديرا لعملهما على تعزيز حرية التعبير ونشر التقارير الجريئة في وجه المضايقات والتهديدات بالقتل.

وقال موراتوف إنه لم يكون يتوقع أبدا ولا حتى في "أحلامه الجامحة" أن تحصد الجائزة مثل هذا المبلغ الكبير.

كان أمله الكبير أن تحصد 5 ملايين دولار.

التحقق والتدقيق في هوية المشاركين في المزاد

قال السيد موراتوف إن القائمين بالمزاد وبناءً على طلب اليونيسف، أجروا عمليات فحص وتدقيق لمقدمي العطاءات، بما في ذلك العطاء الفائز في نهاية المطاف، للتأكد من أن مصدر الأموال ليس من حكم القلة (oligarch)، أو من أي عملية إجرامية غير قانونية مثل الاتجار البشر أو المخدرات.

قال لأخبار الأمم المتحدة: "لقد قاموا بالتدقيق عبر النظام المصرفي، والنظام المالي. وكل ما يمكنني قوله إنه بنسبة 100 في المائة، وهذا ما تم إخطاري به، هو أن هذه الأموال شفافة للغاية".

Novaya Gazeta ديمتري موراتوف، صحفي روسي وحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2021.

غير أنه لم يكشف عن هوية مقدم العطاء الفائز - مشيرا إلى أنه لا يعرف الاسم، وأنه أعطيت الضمانات بعدم الكشف عن هويته: "حتى لو علمت، فلن أفصح عن (الاسم)، لأن هذا تضارب محض في المصالح: وافق الناس على القواعد التي اقترحناها، بعد ذلك نأخذ (المال) ثم ننتهك القواعد؟ هذا لا ينفع."

"خطأ بلدي"

وعن الأسباب العديدة التي لا تسمح بها صحيفته لمقدم عرض روسي بالدخول في المزاد، أو لماذا يعتقد أن صحيفته لا ينبغي أن تسلم الأموال مباشرة إلى الحكومة الأوكرانية، فقال السيد موراتوف إن ذلك لن يكون فكرة جيدة نظرا لحالة حرب.

إذا كان [الأوكرانيون] يشعرون بالغضب في البداية، فإنهم الآن في وضع أصعب - بلدهم تمزق ... عندما ترى كل هذا كل ثانية، يصبح بداخلك صوت إنذار دائم، فأنت تعيش ما بين شقة وملجأ... إنه خطأ بلدي".