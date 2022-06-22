اليمن: ملايين الأرواح معرضة للخطر فيما يتدهور الوضع الإنساني بشكل حاد

خلال مؤتمر صحفي بنيويورك اليوم الأربعاء، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2022 ممولة بنسبة 26 في المائة فقط مما يجبر البرامج الأساسية على التقليص أو الإغلاق تماماً، وهو ما "يعرض حياة الملايين للخطر".

وأضاف: "يحذر زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني من أن قطع المساعدات - التي تؤثر على جميع القطاعات - ستقوض أيضاً آفاق تحقيق مزيد من التقدم السياسي، بعد كل العمل الجاد الذي بذل في الاتفاق على الهدنة الأخيرة وتمديدها".

وحث حق جميع المانحين على زيادة مساهماتهم لخطة الاستجابة اليمنية على الفور لتجنب المزيد من التدهور.

كما رحب حق باجتماع كبار المسؤولين حول اليمن الذي يعقد في بروكسل اليوم وغدا، وتستضيفه السويد والمفوضية الأوروبية.

وقال إن الاجتماع يمثل فرصة مهمة للمانحين والوكالات لوضع استراتيجية بشأن التحديات الرئيسية التي تواجه استجابة اليمن، بما في ذلك نقص التمويل، واشكالات الوصول إلى المحتاجين، وانعدام الأمن.

