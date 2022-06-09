ميانمار: الأمم المتحدة تدين مقتل سائق إنساني وتدعو إلى المحاسبة

قُتل السيد ميو مين هتوت بالرصاص أثناء ركوب دراجته النارية في بلدة مولامين بولاية مون حوالي الساعة الخامسة مساء يوم أمس، ولا تزال ملابسات الحادث غير واضحة حتى الساعة.

وأدان بالاكريشنان مقتل الموظفي الأممي في بيان قال فيه إن "الأمم المتحدة تناشد جميع الأطراف وأصحاب المصلحة احترام حياد المنظمة والعاملين الإنسانيين، كما تدعو جميع الأطراف إلى حماية حقوق المدنيين وسلامتهم، وتدين بشدة أعمال عنف ضد المدنيين. وتتوقع الأمم المتحدة إجراء تحقيق نزيه في الحادث ومحاسبة الجناة ".

وأضاف المنسق المقيم: "خلال هذه الأوقات الصعبة، وعلى الرغم من الصعاب الكبيرة، تواصل الأمم المتحدة البقاء في البلاد وتقديم الدعم الإنساني والإنمائي الأساسي لشعب ميانمار".

