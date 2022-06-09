 

ميانمار: الأمم المتحدة تدين مقتل سائق إنساني وتدعو إلى المحاسبة

(من الأرشيف) تزداد الأوضاع سوءا في ميانمار في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في شباط/فبراير 2021، وفقًا لمقرر حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
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(من الأرشيف) تزداد الأوضاع سوءا في ميانمار في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في شباط/فبراير 2021، وفقًا لمقرر حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
9 حزيران/يونيه 2022
المساعدات الإنسانية

قال القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ميانمار راماناثان بالاكريشنان، اليوم الخميس، إن فريق الأمم المتحدة في البلاد يشعر بحزن عميق لوفاة ميو مين هتوت، الذي كان يعمل كسائق لمنظمة الصحة العالمية منذ ما يقرب من خمس سنوات.

قُتل السيد ميو مين هتوت بالرصاص أثناء ركوب دراجته النارية في بلدة مولامين بولاية مون حوالي الساعة الخامسة مساء يوم أمس، ولا تزال ملابسات الحادث غير واضحة حتى الساعة.

وأدان بالاكريشنان مقتل الموظفي الأممي في بيان قال فيه إن "الأمم المتحدة تناشد جميع الأطراف وأصحاب المصلحة احترام حياد المنظمة والعاملين الإنسانيين، كما تدعو جميع الأطراف إلى حماية حقوق المدنيين وسلامتهم، وتدين بشدة أعمال عنف ضد المدنيين. وتتوقع الأمم المتحدة إجراء تحقيق نزيه في الحادث ومحاسبة الجناة ".

وأضاف المنسق المقيم: "خلال هذه الأوقات الصعبة، وعلى الرغم من الصعاب الكبيرة، تواصل الأمم المتحدة البقاء في البلاد وتقديم الدعم الإنساني والإنمائي الأساسي لشعب ميانمار".
 

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