نائبة الأمين العام تزور طاجيكستان لحضور مؤتمر أممي ولقاء شركاء التنمية المستدامة

وافتتحت نائبة الأمين العام والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون مؤتمر دوشانبي الثاني لعقد العمل المائي.

خلال الأيام الثلاثة لمؤتمر المياه، ستناقش الوفود الحكومية وكيانات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص كيفية تحفيز الشراكات لتحقيق التقدم في أهـداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.

عقب افتتاح المؤتمر، حضرت نائبة الأمين العام حفل توقيع إطار التعاون الجديد بين حكومة طاجيكستان والأمم المتحدة للفترة 2023-2026.

إطار التعاون هو وثيقة مشتركة تحدد أولويات التنمية الوطنية والأهداف المحددة لفترة السنوات الأربع القادمة والتغييرات في حياة الناس التي تأمل الأمم المتحدة والحكومة في تحقيقها.

وهنأت أمينة محمد طاجيكستان بمناسبة مرور 30 ​​عاما على عضويتها في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن إطار التعاون الجديد يعكس شراكتنا القوية.

بقعة ضوء

وزارت نائبة الأمين العام مركزا للصحة الأولية في مقاطعة رودكي وتعرفت على كيفية دعم مبادرة بقعة ضوء العالمية لإتاحة الخدمات الصحية للسكان المحليين.

تهدف هذه المبادرة المشتركة التي تدعمها شراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إنهاء العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات بحلول عام 2030.

وأكدت نائبة الأمين العام خلال الزيارة أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم توفير الاحتياجات الضرورية والخدمات لجميع النساء والفتيات، مع التركيز على الأكثر ضعفا.

حتى الآن تم الوصول إلى أكثر من 3500 امرأة من خلال هذه المعارض الصحية المتنقلة في القرى في جميع أنحاء البلاد.

يعد الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الحماية الصحية والقانونية والاجتماعية، أمرا أساسيا في سبيل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات. في عام 2021، دعمت الأمم المتحدة في طاجيكستان 2.2 مليون فرد بإمكانية الوصول إلى مختلف الخدمات الصحية الأساسية.

جائحة كورونا والتعليم

وزارت نائبة الأمين كذلك مركز المعلمين للابتكار التابع لوزارة التعليم والعلوم، حيث التقت بوزير التعليم والعلوم، حيث وقفت على الطريقة التي تدعم بها الأمم المتحدة الوزارة لإنشاء أدوات تعليمية مبتكرة مثل المدونة الصوتية التعليمية للأطفال.

وقد سلطت نائبة الأمين العام الضوء على الطريقة التي برهنت بها جائحة كورونا للعالم أهمية إصلاح التعليم والتعلم بالنسبة للأطفال والمراهقين وضمان توفره حتى في الظروف الصعبة.

في عام 2021، وصلت الأمم المتحدة إلى أكثر من 183 ألف طفل في طاجيكستان بمواد تعليمية رقمية مبتكرة بالشراكة مع الوزارة.

ورحبت السيدة أمينة محمد بعزم طاجيكستان على مشاركة تجربتها في قمة التحول في التعليم المقبلة التي سيعقدها الأمين العام للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2022.