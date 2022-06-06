أوكرانيا تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة إلى تحرير محطة زابوريجيا من الغزو الروسي

وفي مستهل كلمته لفت غروسي الانتباه إلى واحدة من أهم القضايا التي يواجهها العالم اليوم "ألا وهي سلامة وأمن وحماية المرافق النووية في أوكرانيا."

وقال المدير العام إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل تعاونها الوثيق مع السلطات الأوكرانية. وذكر أن أوكرانيا طلبت بشكل محدد من الوكالة أخذ زمام المبادرة في تقديم المساعدة.

وفي سياق طلب المساعدة هذا، أنشأ السيد غروسي برنامجا شاملاً للمساعدة وبعث بقائمة مفصلة باحتياجات أوكرانيا إلى الدول الأعضاء عبر الآلية الشاملة لشبكة الاستجابة والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أربعة مجالات للعمل

وأوضح أن دعم الوكالة التقني لأوكرانيا ومساعدتها في مجال ضمان السلامة والأمن يرتكز على أربعة مجالات: "المساعدة التقنية عن بعد؛ المساعدة التقنية على أرض الواقع؛ تسليم المعدات؛ والاستعداد لنشر المساعدة بسرعة إذا لزم الأمر."

© Unsplash/Mick de Paola المفاعل 4 في محطة تشرنوبل للطاقة النووية في أوكرانيا.

أما المساعدة الفنية الفورية على الأرض في موقع محطة تشرنوبل للطاقة النووية، فتركز على "الحماية من الإشعاع وسلامة إدارة النفايات والأمن النووي"، بسحب ما أوضح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان غروسي قد زار محطة تشرنوبل في نيسان/أبريل ونشر تقريرا مفصل أواخر الشهر ذاته، يشرح فيه الوضع هناك.

تبع زيارته تلك، بعثة فنية الأسبوع الماضي - وإلى محطة الطاقة النووية في جنوب أوكرانيا.

وأكد السيد غروسي على أهمية أن تكون أوكرانيا قادرة على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات دون عوائق. وذكر أنه خلال زيارته الأولى إلى محطة تشرنوبل والمنطقة المحظورة (Exclusion Zone)، تمكنت الوكالة من "استعادة نقل بيانات الضمانات من معداتنا المثبتة في الموقع إلى مقر الوكالة الذي توقف أثناء الاحتلال الروسي للموقع."

دعوة إلى تحرير محطة زابوريجيا

وأشار مدير عام الوكالة إلى أنه يعمل بنشاط للاتفاق على بعثة دولية تقودها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنظمها وترأسها إلى أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا وأوروبا، وهي محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الأكبر في أوروبا، لتنفيذ أعمال السلامة والأمن والضمانات النووية الأساسية في الموقع.

وقد أحاط علما بالنداء الذي أطلقته الحكومة الأوكرانية، والذي تدعو فيه "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مضاعفة جهودهما لإيجاد طرق لتحرير محطة زابوريجيا من الغزاة الروس في أقرب وقت ممكن، وإعادتها إلى السيطرة الكاملة الأوكرانية، واستعادة أمن المحطة ووضع طرائق فعالة لإيفاد بعثة الخبراء الدوليين إلى محطة زابوريجيا تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية/الأمم المتحدة".

وأوضح قائلا "نحن بصدد وضع طرائق لإيفاد هذه البعثة؛ وينبغي ألا تحول اعتبارات أخرى دون القيام بهذه البعثة الدولية المهمة."

وأضاف غروسي أن موقع محطة زابوريجيا الأوكراني لا يزال تحت سيطرة القوات الروسية هناك، مشيرا إلى أنه أعرب مرارا عن قلقه البالغ إزاء ظروف العمل المجهدة والصعبة جدا التي تعمل في ظلها الإدارة والموظفون الأوكرانيون لتشغيل المصنع.

الوضع في زابوريجيا يثير مخاوف إنسانية وأمنية

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن أحد الخطوط الواضحة للرقابة والمسؤولية التشغيلية الأوكرانية أمر حيوي، ليس فقط من أجل سلامة وأمن محطة زابوريجيا، ولكن أيضا حتى يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة الاضطلاع بأنشطة التحقق العادية التي لا غنى عنها.

وأوضح أن "الوضع في محطة زابوريجيا لم يؤد إلى إثارة مخاوف إنسانية خطيرة وملحة فحسب، بل إنه يمثل أيضا خطرا واضحا وقائما على السلامة والأمن والضمانات في محطة الطاقة النووية."

وبحسب ما أفاد غروسي، هناك مؤشرات من أوكرانيا بشأن مخاوفها إزاء الانقطاعات في سلسلة التوريد لقطع الغيار لشركة محطة زابوريجيا. "هذا يعني أنه تم الآن اختراق خمسة على الأقل من الركائز السبع التي لا غنى عنها للسلامة والأمن النوويين في الموقع."

وقد أبلغت الجهة التنظيمية الأوكرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها "فقدت السيطرة" على المواد النووية للمنشأة التي تخضع لاتفاق الضمانات بين أوكرانيا والوكالة. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك فقدان في اتصالات بيانات الضمانات من محطة زابوريجيا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إيران تعلّق تنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة

Photo: IAEA/Paolo Contri من الأرشيف: محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران.

وتحدث السيد غروسي عن نتائج تقريره المتعلق بالتحقق والرصد في جمهورية إيران الإسلامية في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 الأنشطة ذات الصلة للوكالة في الأشهر القليلة الماضية.

وقال إنه حتى 23 شباط/فبراير 2021، تحققت الوكالة وراقبت تنفيذ إيران لالتزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

"ومع ذلك، منذ ذلك التاريخ، تأثرت هذه الأنشطة بشكل خطير بقرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك البروتوكول الإضافي."

ويصف تقرير المدير العام غروسي المعنون "اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" مع جمهورية إيران الإسلامية، جهود الوكالة منذ تقريره الأخير في توضيح الأسئلة المتعلقة بصحة واكتمال إعلانات إيران بموجب اتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي، وفقا لشروط البيان المشترك الصادر في 5 آذار/مارس 2022 بين السيد محمد إسلامي، نائب رئيس جمهورية إيران الإسلامية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وغروسي.

لا تفسيرات ذات مصداقية من إيران

لقد أكملت الأطراف الخطوات على النحو المنصوص عليه في البيان المشترك ويتضمن التقرير استنتاجي، على النحو الذي تصوره البيان المشترك.

وقال غروسي إن إيران لم تقدم تفسيرات ذات مصداقية فنية فيما يتعلق باستنتاجات الوكالة في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران.

كما لم تُبلغ إيران الوكالة بالموقع أو المواقع الحالية للمواد النووية و / أو المعدات الملوثة بالمواد النووية، التي تم نقلها من توركوز آباد في عام 2018.

وأكد أنه "ما لم تقدم إيران تفسيرات ذات مصداقية تقنية لوجود جزيئات اليورانيوم ذات المنشأ البشري في توركوز أباد وفارامين و «ماريفان» وتبلغ الوكالة بجميع المواقع الحالية للمواد النووية و/أو المعدات الملوثة، لا يمكن للوكالة أن تؤكد صحة واكتمال إعلانات إيران بموجب ضماناتها الشاملة".

لذلك، تظل قضايا الضمانات المتعلقة بهذه المواقع الثلاثة معلقة، بحسب تعبير غروسي.

وكما حدث في الماضي، ولكي تكون الوكالة في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات بأن برنامج إيران النووي هو برنامج سلمي حصري، تظل الوكالة على استعداد لمعاودة التعامل مع إيران دون تأخير لحل هذه المسائل.