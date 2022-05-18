الأمم المتحدة تحيي أول يوم دولي على الإطلاق يسلط الضوء على النساء العاملات في قطاع النقل البحري

قال رئيس المنظمة، كيتاك ليم، في الندوة الافتراضية تحت عنوان "التدريب - الرؤية – الاعتراف: دعم بيئة عمل خالية من العوائق للمرأة في المجال البحري" إن "النساء يمثلن 20 في المائة فقط من القوة العاملة في السلطات البحرية للدول الأعضاء و29 في المائة ... عبر القطاعات الفرعية في الصناعة البحرية".

وأشار إلى أن هذه الأرقام أعلى بكثير من أرقام عدد النساء العاملات على متن السفن في البحر، "حيث تشكل النساء أقل من 2 في المائة من القوة العاملة"، مؤكدا أنه "يمكننا ويجب علينا القيام بعمل أفضل".

التزام الشمول بين الجنسين

ويهدف هذا اليوم إلى الاحتفال وتعزيز توظيف النساء واستبقائهن وتوظيفهن المستدام في القطاع البحري.

من خلال رفع مكانة المرأة في المجال البحري، تعمل المنظمة البحرية الدولية على تعزيز التزامها بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة (SDG5) الخاص بالمساواة بين الجنسين مع معالجة الاختلالات بين الجنسين في المجال البحري.

وأكد السيد ليم أن "المنظمة البحرية الدولية ملتزمة بإدماج الجنسين".

وتدعم الأدلة الوافرة أن الاستثمار في النساء هو الطريقة الأكثر فاعلية لرفع مستوى المجتمعات والشركات وحتى البلدان. البلدان التي تتمتع بقدر أكبر من المساواة بين الجنسين، تتمتع بنمو اقتصادي أفضل.

تقدم للجميع

لأكثر من ثلاثة عقود، عملت المنظمة البحرية الدولية على معالجة عدم التوازن بين الجنسين في برنامجها البحري.

قال السيد ليم: "لقد التزمنا بهذه القضية المهمة - ونرى أن هذه الجهود تؤتي ثمارها".

كما هو منصوص عليه في أهداف التنمية المستدامة، فإن المرأة في القوة العاملة البحرية هي فائدة للجميع.

وأوضح رئيس المنظمة البحرية الدولية، وهي هيئة تابعة الأمم المتحدة، الحاجة إلى "التفكير الإبداعي لتحويل النقل البحري نحو مستقبل أخضر أكثر استدامة وتنوعا وشمولية"، الأمر الذي يتطلب "ألمع العقول لمواجهة التحديات" التي تطرحتها عمليات إزالة الكربون والرقمنة.

قال "يجب تمكين الناس للمشاركة في المناقشات حول مستقبل البحر، بغض النظر عن الجنس"، واصفا التعاون بأنه "أفضل طريق لإيجاد الحلول المثلى".

© ILO Photo/Marcel Crozet تمثل النساء 29٪ فقط من إجمالي القوة العاملة في قطاع النقل البحري.

"يسعدني أن هناك عددا أكبر من النساء في قطاعنا مما كان عليه في الماضي - بالإضافة إلى عدد متزايد من دعاة وحلفاء التنوع".

دعم المساواة

ساعدت المنظمة البحرية الدولية في جميع أنحاء العالم في إنشاء ثماني جمعيات نسائية مزدهرة في الاتحادات البحرية (WIMAs): ثلاث منها في أفريقيا وواحدة تمثل الدول العربية وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية والمحيط الهادئ.

هناك يمكن للمرأة اكتساب الخبرة التقنية من خلال الفرص التي تمولها المنظمة البحرية الدولية IMO في معهد القانون البحري الدولي التابع للمنظمة البحرية الدولية، وعبر دورة المرأة في إدارة الموانئ، ومؤخراً في برنامج تسريع القيادة Maritime SheEO، الذي تم إطلاقه في آذار/مارس من هذا العام.

وقال السيد ليم: "يجب أن نبني على هذا التقدم".

ماذا تقول البيانات؟

على الرغم من تحديات جائحة كوفيد، تمكنت المنظمة البحرية الدولية من إجراء مسح عالمي يوضح الفجوة بين الجنسين في القطاع.

ويفصل تقرير مسح "المرأة في النقل البحري" للرابطة الدولية للنقل البحري والتجارة التابعة للمنظمة البحرية الدولية لعام 2021 (WISTA) نسبة وتوزيع النساء العاملات في القطاع البحري من الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية والصناعة البحرية.

ولدى إطلاق التقرير، قال السيد ليم إن التنوع بين الجنسين في النقل البحري "مجزأ للغاية حسب القطاع".

وأضاف رئيس المنظمة البحرية الدولية: "إن قياس الوضع الحالي للقطاع أمر حيوي لقياس المرحلة التي وصلنا إليها، وأين نحتاج إلى الذهاب".

"من خلال تمكين النساء بنشاط بالمهارات المطلوبة، والحفاظ على بيئة عمل خالية من العوائق، فإننا نخلق أنظمة مستدامة حقا للمساواة بين الجنسين."

