مفوضة حقوق الإنسان تؤكد أنه لا ينبغي تحت أي ظرف فرض اللقاحات بشكل إجباري

وقد افتتحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الندوة حول الممارسات الجيدة والتحديات الرئيسية والتطورات الجديدة ذات الصلة بالحصول على الأدوية واللقاحات - وهي إحدى العناصر الرئيسية للحق العالمي في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

فرض التطعيم الإجباري

وتحدثت السيدة باشيليت عن توجه المزيد من الدول إلى التطعيم الإجباري، وقالت: "أولا، أود التأكيد على أن اللقاحات المتاحة وميسورة التكلفة لا غنى عنها لأي سياسة تجعل اللقاحات إلزامية. ما لم يتمكن جميع الناس من الحصول على اللقاحات، فلن تكون متطلبات اللقاح متوافقة مع حقوق الإنسان."

UN Photo ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

وأوضحت أنه في ظل هذه الظروف قد يكون من المقبول اشتراط ممارسة بعض الحقوق والحريات الأخرى في التطعيم – مثل الوصول إلى المدارس أو الأماكن العامة - "مع ذلك، لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف إعطاء الناس لقاح بالقوة."

وأشارت إلى أنه بشكل عام، يجب أن تخضع تفويضات اللقاح لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز.

عدم المساواة وتضرر الأكثر ضعفا

على الصعيد العالمي، كان الوصول إلى لقاحات كـوفيد-19 غير متكافئ بشكل صادم. واعتبارا من 1 كانون الأول/ديسمبر، بالكاد تلقى 8 في المائة من البالغين جرعة واحدة من اللقاح في الدول منخفضة الدخل، مقارنة مع 65 في المائة في الدول ذات الدخل المرتفع.

وقالت السيدة باشيليت: "الأشخاص الأكثر تضررا هم أولئك الذين يعانون من التمييز المنهجي وعدم المساواة المتفشية – سواء داخل الدول وفيما بينها."

وتابعت باشيليت تقول: "هذا أمر غير عادل وغير أخلاقي إلى حد كبير، كما أوضح الأمين العام. كما أنه يأتي بنتائج عكسية للغاية."

وأضافت أن الارتفاع الجديد بالحالات، والكشف عن متغير أوميكرون، كل ذلك يشير إلى مخاطر عدم المساواة في اللقاح. وأوضحت أن متغيرات جديدة مثل أوميكرون مرجحة للظهور أكثر بين الأشخاص غير المطعمين – وهؤلاء يشكلون تهديدا للجميع.

وتابعت تقول: "سأقول هذا مرة أخرى: لا أحد في مأمن حتى نكون جميعا في مأمن. إن غياب الوصول العالمي للقاحات وتوزيعها المتساوي الآن يطيل أمد الجائحة. هذه الجائحة هي أزمة عالمية كبيرة وتتطلب استجابة عالمية موحدة."

لن يتحقق هدف الـ 40% على الأرجح

وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي، يبدو أنه من غير المرجح الوصول إلى هدف منظمة الصحة العالمية بتطعيم وحماية 40 في المائة من سكان العالم مع حلول نهاية عام 2021. كما أن هدف تطعيم 70 في المائة من السكان مع حلول منتصف 2022 مهدد أيضا.

وقالت إن النتيجة ستكون حدوث العديد من الوفيات التي يمكن تجنبها، والإعاقات طويلة الأمد الناتجة عن متلازمة "كوفيد طويل الأمد" والتي لا تزال غير مفهومة تماما.

التأثير على حقوق الإنسان

إلى جانب الاعتبارات الصحية، تطرقت السيدة باشيليت إلى التأثير العميق على حقوق الإنسان بسبب ما وصفته "بالفشل العالمي" في التطعيم على نطاق واسع.

وقالت: "إنه يقود عمليات انتعاشية اقتصادية متباينة بشكل حاد منذ بداية الموجات الأولى للجائحة. هذا يزيد من المخاطر المتمثلة في عدم تخلف بلدان نامية أكثر – بل سيتم دفعها إلى الخلف أكثر."

وحذرت من أضرار هذه "الانتكاسات التنموية" على الاقتصادات والمجتمعات، ودورها في تصاعد التوتر والصراعات.

أهمية تدابير حقوق الإنسان

وأوضحت أن العامين الماضيين كشفا عن التكاليف الباهظة لانتشار التفاوتات والفجوات في حقوق الإنسان، وأظهرا "بوضوح مؤلم أن تدابير حقوق الإنسان تجعلنا جميعا أكثر أمانا وقوة."

وقالت: "نحن بحاجة إلى إعطاء الأولوية بشكل عاجل إلى العمل لإزالة جميع العقبات التي تحول دون وصول اللقاحات إلى الجميع.. يجب استكشاف جميع الخيارات لتوسيع القدرة على إنتاج اللقاح."

كما دعت إلى ضمان الوصول الشامل إلى الفوائد الكاملة للعلاجات التي يتم تطويرها.

وقالت في ختام كلمتها إن الجائحة لم تنته بعد، وقد أحدثت أضرارا في حياة وحقوق الإنسان لمليارات الأشخاص. وقالت: "لن نوقف هذا الضرر ولن نتعافى منه حتى تتوفر اللقاحات للجميع وفي كل دولة دون أي شكل من أشكال التمييز."

وقد تبنى مجلس حقوق الإنسان قرار رقم 41/10 حتى قبل كوفيد-19، ويدعو القرار إلى عقد هذه الحلقة الدراسية بين الدورات من قبل مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. منذ ذلك الحين، قتلت الجائحة ما لا يقل عن خمسة ملايين شخص، ووضعت كل دولة ومجتمع في حالة اضطراب.