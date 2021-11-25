الصومال: إصابة ما لا يقل عن 13 تلميذاً وأربعة من العاملين بالمدرسة- واليونيسف تدعو جميع الأطراف لكفالة سلامة الأطفال وحمايتهم

جاء ذلك في بيان أصدره اليوم عقب إصابة ما لا يقل عن 13 تلميذاً وأربعة من العاملين بالمدرسة – من بين عشرات آخرين أصيبوا بجروح عندما انفجرت قنبلة بالقرب من مدرسة في العاصمة الصومالية مقديشو، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وبحسب بيان اليونيسف، أودى التفجير بحياة ثمانية أشخاص على الأقل. كما دمر المدرسة ومرافقها.

وفي هذا السياق، قال المدير الإقليمي اليونيسف: "يجب أن تكون المدارس - وأي مكان آخر يتجمع فيه الأطفال - آمنة للأطفال في جميع الأوقات."

انتهاك للقانون الدولي الإنساني

وأوضح السيد مالك فال أنه لسوء الحظ، في الصومال وبلدان أخرى حول العالم، "تُشن هجمات عنيفة في تجاهل تام لأرواح المدنيين، بمن فيهم الأطفال وعائلاتهم."

وقال إن "هذا العنف ليس فظيعا من الناحية الأخلاقية فحسب، بل إنه ينتهك القانون الدولي الإنساني."

وتدعو اليونيسف في هذا الصدد "جميع الأطراف إلى الحفاظ دائما على سلامة الأطفال وحمايتهم من أي شكل من أشكال العنف والأذى".