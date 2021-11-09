القتال يجبر الآلاف على الفرار من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أوغندا

تشكل النساء والأطفال غالبية أولئك الذين عبروا الحدود هربا من الاشتباكات بين مجموعات المليشيات والقوات المسلحة الكونغولية في إقليم روتشورو، في مقاطعة شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

تنسيق بين السلطات والمفوضية

وقالت شابيا مانتو، المتحدثة باسم المفوضية في جنيف، اليوم الثلاثاء إن حوالي 8000 طالب لجوء عبروا بلدة بوناغانا، بينما وصل 3000 آخرون عبر نقطة كيبايا الحدودية في منطقة كيسورو. يقع كلا الموقعين على بعد 500 كيلومتر تقريبا جنوب غرب العاصمة الأوغندية كمبالا.

وقد جاء الكثير من الناس وبحوزتهم أواني الطبخ، وفرش النوم، والملابس والماشية، وتجمعوا على عجل أثناء فرارهم.

وتستجيب المفوضية وأوغندا للوضع بالتنسيق مع المسؤولين على مستوى المقاطعة والمسؤولين المحليين. كما يقدم العديد من الشركاء المساعدة، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي.

وأشارت السيدة مانتو إلى أن المفوضية نقلت حتى الآن حوالي 500 شخص إلى مركز عبور نياكاباندي القريب، والذي يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 1500 شخص.

حاجة عاجلة إلى الموارد

يجرى فحص كوفيد-19 لطالبي اللجوء كما يتم تسجيلهم ومنحهم الماء والغذاء والملاجئ الجماعية والبطانيات وغيرها من المستلزمات. كما تم وضع نظام لتحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الطارئة وتعقبهم سريعا.

على الرغم من إغلاق حدود أوغندا حاليا أمام طالبي اللجوء، بسبب القيود المتعلقة بالجائحة، قالت السيدة مانتو إن الحكومة نفذت، مرة أخرى، استثناء إنسانيا للسماح بمرور آمن للأشخاص الباحثين عن الأمان، وهو ما أثنت عليه المفوضية.

ولكن مع ذلك، أعربت المسؤولة الأممية عن القلق من الضغط الواقع على القدرات والخدمات المحلية "ونطلب موارد عاجلة لتلبية احتياجات الوافدين الجدد".

تسعى المفوضية إلى الحصول على حوالي 335 مليون دولار هذا العام لتمويل عملياتها في أوغندا، التي تستضيف لاجئين أكثر من أي بلد آخر في أفريقيا. على الصعيد العالمي، تستقبل ثلاث دول فقط لاجئين أكثر من أوغندا.

تم تلقي حوالي 45 في المائة فقط من التمويل، حتى الآن.

