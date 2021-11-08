المنسقة الأممية الخاصة في لبنان ترحب بالتزام الحكومة بإجراء انتخابات وفقا للدستور اللبناني

السيدة فرونِتسكا كانت تتحدث في افتتاح منتدى الانتخابات في بيروت الذي ترأسته بمعية وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام المولوي، اليوم الاثنين.

أهداف المنتدى

ويهدف هذا المنتدى لمناقشة استعدادات لبنان للانتخابات النيابية عام 2022 وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد لبنان على أكمل وجه.

وبحسب بيان صادر عن مكتب السيدة يوانّا فرونِتسكا، ركزت النقاشات على أهمية التعاون بين مختلف المعنيين من أجل نجاح العملية الانتخابية، بما في ذلك من خلال تفعيل وتعزيز هيئة الإشراف على الانتخابات والمشاركة الفاعلة للمجتمع المدني وانخراط المرأة بشكلٍ ملموس.

1/2 أشكر الوزير بسام المولوي والزملاء من المجتمع الدولي والمجتمع المدني على المناقشة البناءة للغاية خلال "منتدى الانتخابات"، الذي استضافه اليوم الوزير وفريقه بكل ترحاب. pic.twitter.com/s3RL4RLKwe — Joanna Wronecka (@JWronecka) November 8, 2021

وقد جمع "منتدى الانتخابات"، الذي عقد في وزارة الداخلية والبلديات في بيروت، ممثلين عن الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة.

على عاتق لبنان إجراء انتخابات وفقا للدستور وقانون الانتخاب

وفي كلمتها الافتتاحية أعربت المنسقة الخاصة عن ترحيبها "بالتزام الحكومة بالانخراط بشكل مشترك في هذا المجال انطلاقا من مصلحتنا المشتركة بأن تجرى الانتخابات وفقاً للدستور اللبناني، باعتبارها ركنا من أركان الديمقراطية وتحقيقاً لتطلعات الشعب اللبناني."

وأضافت المنسقة الخاصة أنه "بينما يقع على عاتق لبنان في الدرجة الأولى ضمان إجراء الانتخابات وفقاً للدستور وقانون الانتخاب، ولكننا هنا اليوم لنرى كيف يمكننا، كمجتمع دولي، أن ندعم لبنان على أكمل وجه."

أهمية القيام بإصلاحات جريئة

وشددت المنسقة الخاصة على أهمية الإصلاحات الجريئة والعميقة للبنان، قائلةً إن انتخابات عام 2022 جوهرية لنجاح أجندة الإصلاح وإعادة بناء الثقة مع المواطنين اللبنانيين.

وقالت إنها تتطلع إلى اجتماعات المنتدى المستقبلية استمرارا للحوار بين الحكومة وأصحاب الشأن المحليين والمجتمع الدولي دعماً للعملية الانتخابية.

