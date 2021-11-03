لقاح كوفيد-19 الهندي يحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية

وضع كوفاكسين COVAXIN، الذي تصنعه شركة بهارات بيوتاك Bharat Biotech الهندية، على قائمة الاستخدام الطارئ (EUL) بمنظمة الصحة العالمية، مما يعني أنه قد يكون متاحا قريبا للملايين في جميع أنحاء العالم.

تقوم عملية قائمة الاستخدام الطارئ EUL بتقييم جودة وسلامة وفعالية اللقاحات وهي شرط أساسي لإدراجها في مبادرة التضامن العالمية كوفاكس COVAX.

مواصلة الضغط

كما يسمح للدول بتسريع موافقتها التنظيمية على استيراد الجرعات وتطعيم الناس.

وقالت الدكتورة ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية: "توسع قائمة الاستخدام الطارئ هذه من توافر اللقاحات، وهي أكثر الأدوات الطبية فعالية لدينا لإنهاء الجائحة".

"لكن يجب علينا مواصلة الضغط لتلبية احتياجات جميع السكان، وإعطاء الأولوية للفئات المعرضة للخطر التي لا تزال تنتظر جرعتها الأولى، قبل أن نبدأ في إعلان النصر."

كان كوفاكسين COVAXIN يستخدم بالفعل في الهند، حيث وافقت السلطات على استخدامه منذ كانون الثاني/يناير، على الرغم من أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لا تزال جارية، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وأصدرت شركة بهارات بيوتاك لاحقا بيانات تظهر أن اللقاح كان فعالا بنسبة 78 في المائة.

تلبية معايير منظمة الصحة العالمية

قامت مجموعة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية بتقييم كوفاكسين COVAXIN بموجب إجراء قائمة الاستخدام الطارئ EUL، بناءً على مراجعة البيانات المتعلقة بالجودة والسلامة والفعالية وخطة إدارة المخاطر وملاءمة البرامج.

وخلصت المجموعة الاستشارية إلى أن اللقاح يلبي معايير منظمة الصحة العالمية للحماية من كوفيد-19، وأعطت الضوء الأخضر لتوزيعه في جميع أنحاء العالم.

في الوقت الذي بلغ فيه العالم معلما قاتما آخر – إذ فقد 5⃣ملايين شخص حياتهم بسبب #كوفيد_19 دعا الأمين العام @antonioguterres قادة العالم إلى

♦️جعل المساواة في اللقاحات "حقيقة واقعة"♦️

من خلال

✅تسريع الجهود

✅وضمان أقصى قدر من اليقظة

لهزيمة الفيروس👇https://t.co/ltY2SdSd6s — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) November 1, 2021

في الشهر الماضي، تمت مراجعة كوفاكسين أيضا من قبل مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية حول التحصين (SAGE)، والتي تصوغ سياسات محددة بشأن اللقاحات وتوصيات لاستخدامها.

أوصت مجموعة الخبراء باستخدام كوفاكسين على جرعتين، بفاصل أربعة أسابيع بين الجرعة الأولى والثانية، لدى جميع الفئات العمرية فوق 18 عاما.

متطلبات تخزين سهلة

وتبين أن اللقاح فعال بنسبة 78 في المائة ضد كوفيد-19 من أي حدة، بعد 14 يوما أو أكثر بعد الجرعة الثانية. كما أنه مناسب للغاية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل نظرا لمتطلبات التخزين السهلة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن البيانات المتاحة عن تطعيم النساء الحوامل غير كافية لتقييم سلامته أو فعاليته لدى هذه الفئة من السكان، على الرغم من التخطيط للقيام بالدراسات.

وهناك ما يقرب من 247 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، وأكثر من خمسة ملايين حالة وفاة، وفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية المتاحة.

وقالت الوكالة الأممية في آخر تحديث وبائي لكوفيد-19، نُشر يوم الثلاثاء، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من ثلاثة ملايين إصابة جديدة الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل اتجاها تصاعديا طفيفا.

وقاد هذا الارتفاع زيادة بنسبة ستة في المائة في الحالات الجديدة الأسبوعية في أوروبا، حيث أبلغت جميع المناطق الأخرى عن انخفاضات أو اتجاهات مستقرة.

