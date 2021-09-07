برنامج الأغذية العالمي يعاني من "فجوة تمويل غير مسبوقة" في عملياته لمساعدة 7 ملايين يواجهون الجوع في إثيوبيا

وقد بدأ برنامج الأغذية العالمي هذا الشهر تقديم المساعدة الطارئة للمجتمعات المحلية في المناطق المتاخمة لإقليم تيغراي الذي مزقته الحرب. حتى الآن، أجبر الصراع 300 ألف شخص على ترك منازلهم، كما دفع 1.7 مليون شخص آخرين نحو براثن الجوع في مقاطعتي أفار وأمهرة، بالإضافة إلى 5.2 مليون شخص في تيغراي.

وبالتنسيق مع السلطات الحكومية الاتحادية والإقليمية في إثيوبيا، يهدف البرنامج الأممي إلى الوصول إلى 530 ألف شخص في أفار و250 ألف شخص في أمهرة. وسيتم توسيع نطاق العملية عند زيادة الاحتياجات ولدى تلقي التمويل.

في تيغراي، يستمر الأمن الغذائي في التدهور، ويكافح برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه لتوسيع نطاق تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة لـ 5.2 مليون شخص.

نفاد المخزونات

🚨نزح أكثر من 112،000 شخص بسبب الصراع في منطقة عفر في #إثيوبيا.



قدم برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية إلى 30،000 شخص في خمس مقاطعات حتى الآن. pic.twitter.com/5XhwefYnGA — WFP بالعربي (@WFP_AR) September 7, 2021

وقد نفد مخزون المواد الغذائية بالكامل تقريبا حتى يوم الاثنين عندما دخلت القافلة الأولى للمنطقة منذ أكثر من أسبوعين. وحملت أكثر من 100 شاحنة 3500 طن متري من المواد الغذائية وغيرها من البضائع المنقذة للحياة، بما في ذلك الوقود والمواد الصحية والمأوى.

ورحب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق أفريقيا، مايكل دانفورد، بتعاون السلطات الفيدرالية والمحلية لضمان سلامة القافلة.

وأضاف: "لكن هناك حاجة إلى المزيد، ويجب الحفاظ على هذا الزخم وإلا لا يمكننا أن نأمل في توفير ما يكفي من الغذاء لإنقاذ الملايين من الوقوع في براثن الجوع".

وسيصل برنامج الأغذية العالمي إلى حوالي 3 ملايين شخص في المنطقة، بزيادة قدرها 900 ألف منذ أن تولى العمليات في منطقتين في الشمال الغربي، وهما بلدتا شاير وتاهتاي كورارو، من شركائه غير الحكوميين.

"ينفد الوقت بالنسبة للملايين في جميع أنحاء شمال إثيوبيا، وإذا لم نحصل على تمويل إضافي على الفور، فسنضطر إلى خفض الحصص الغذائية، أو الأسوأ من ذلك، وقف التوزيع لحوالي أربعة ملايين شخص نحاول الوصول إليهم في أفار وأمهرة وتيغراي في الأشهر المقبلة" كما حذر السيد دانفورد.

الأمن والتمويل

في جميع أنحاء إثيوبيا، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 13.6 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب الآثار المشتركة الممتدة للجفاف والفيضانات وغزو الجراد الصحراوي واضطرابات السوق وارتفاع أسعار المواد الغذائية وجائحة كوفيد-19.

وقد زاد الوضع سوءا بسبب الصراع الأخير الذي انتشر عبر الأجزاء الشمالية من البلاد.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه يحتاج إلى مبلغ إضافي قدره 426 مليون دولار لتوسيع استجابته للمساعدات الغذائية الطارئة على مدى الأشهر الستة المقبلة.

ستوفر الأموال أيضا حلولا طويلة الأجل لأمن الناس الغذائي فيما يدخلون "موسم الجوع" السنوي.