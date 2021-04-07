 

على خلفية حادثة في البحر الأحمر، الأمم المتحدة تدعو دول المنطقة إلى ضبط النفس

صور الأمم المتحدة/لوي فيليبي
علم جمهورية إيران الإسلامية في مقر الأمم المتحدة
7 نيسان/أبريل 2021
السلم والأمن

أعربت الأمم المتحدة عن القلق إزاء حادثة تتعلق بسفينة تحمل علم إيران في البحر الأحمر أمس الثلاثاء. وقال المتحدث باسم الأمين العام إن الحادثة تعد الرابعة التي تقع في المنطقة خلال أقل من شهر.
 

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي "على الرغم من أن الملابسات المحيطة بالحادثة ما زالت غير واضحة، إلا أننا نريد التأكيد على أهمية أن تمارس الأطراف المعنية، بما في ذلك دول المنطقة، أقصى درجات ضبط النفس وأن تمتنع عن القيام بأي أعمال تصعيدية وخاصة فيما يتعلق بالتزاماتها وفق القانون الدولي".

وقد ذكرت التقارير الإخبارية أن تفجيرا ألحق أضرارا بسفينة شحن إيرانية قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر.
 

♦ رجاء المشاركة في استبيان أخبار الأمم المتحدة لعام 2021  

       اضغطوا على الرابط لنتعرف على آرائكم.  

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني. 