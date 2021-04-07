على خلفية حادثة في البحر الأحمر، الأمم المتحدة تدعو دول المنطقة إلى ضبط النفس

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي "على الرغم من أن الملابسات المحيطة بالحادثة ما زالت غير واضحة، إلا أننا نريد التأكيد على أهمية أن تمارس الأطراف المعنية، بما في ذلك دول المنطقة، أقصى درجات ضبط النفس وأن تمتنع عن القيام بأي أعمال تصعيدية وخاصة فيما يتعلق بالتزاماتها وفق القانون الدولي".

وقد ذكرت التقارير الإخبارية أن تفجيرا ألحق أضرارا بسفينة شحن إيرانية قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر.

