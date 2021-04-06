تدهور الوضع الأمني يعيق إيصال المساعدات لآلاف الفارين من الصراع في موزمبيق

وقالت المفوضية إن فرقها في بيمبا تلقت تقارير مقلقة تفيد بأن أكثر من 1000 نازح مُنعوا من عبور الحدود إلى تنزانيا. وفيما تتابع المفوضية تلك التقارير، دعت الدول المجاورة لموزمبيق إلى السماح للنازحين بالوصول إلى أراضيها وبإجراء تدابير اللجوء للفارين من العنف والساعين إلى الوصول للأمان.

وتوزع المفوضية وشركاؤها مواد الإغاثة على المحتاجين. وقال برنامج الأغذية العالمي إن وكالات الأمم المتحدة تحاول جاهدة الوصول إلى بالما.

وما زالت المساعدات الغذائية ورحلات الإجلاء الجوية معلقة بسبب تدهور الوضع الأمني. وناشدت الأمم المتحدة السماح بالوصول إلى المناطق المتضررة.

وحذر برنامج الأغذية العالمي من استمرار تصاعد الجوع في بالما مع تعطل سبل كسب العيش بالنسبة للكثيرين بسبب القتال.

وقال بعض من وصلوا إلى بيمبا قادمين من بالما إنهم لم يأكلوا منذ أسابيع.

